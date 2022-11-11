Як підігріти їжу, коли відключили світло

Аварійні та планові відключення електрики у Дніпрі найважче переносити тим, хто живе у будинках з електричною плитою. На вулиці холодно і тепла їжа зараз ще один спосіб зігрітися, але коли немає світла про чашку гарячого чаю або тарілку теплої каші залишається тільки мріяти. Журналісти dnepr.info розібралися, за допомогою яких пристроїв можна підігріти їжу під час вимкнення світла, якщо немає газової плити.

Туристичний варіант

Про пальник багато можуть розповісти ті, хто любить піші туристичні походи та відпочинок у наметах. Маленькі плити можуть допомогти не тільки на природі, але і в побуті. У магазині можна купити як звичайний пальник, потужності якого вистачить на те, щоб приготувати нехитрий обід або вечерю на сім’ю з трьох осіб, так і її мультиверсію, яка забезпечить гарячий чай та підігріту їжу більшій кількості людей. У народі пальники ще називають примусами та «джмелями».

Найдешевші пальники на одну конфорку обійдуться від 500 грн.

Пальник працює на паливі. На якому саме можна вибрати, є газові, що зовні схожі на звичайну конфорку і працюють від балона з газом, а є бензинові або рідкопаливні. На них можна приготувати або розігріти більше їжі, але вони вимагають більш ретельного догляду, наявності бензину для заправки і коштують дорожче.

Також на ринку є пальники, які працюють на твердому паливі– сухому спирті.

Портативна плита

Портативна газова плита – це міні-плита, що працює від балона з газом. Може бути не економічною через те, що працює з таким недешевим видом палива. Одного балона на 230 г вистачить, щоб закип’ятити 14 літрів води. Ціна такої плити стартує від 2,3 тис. грн. При тому, що комплект газових балончиків із 4 штук по 220 грамів палива в кожному обійдеться в середньому близько 500 грн.

І світло, і підігрів

Підігріти їжу можна за допомогою звичайних парафінових свічок. Щоправда, чекати доки закипить вода для чаю або прогріється порція каші потрібно буде довго. Спосіб підігріву їжі за допомогою свічок такий: на дно каструлі ставиться кілька «вогників», зверху встановлюється решітка для гриля – варильна поверхня готова. Зверху ставимо або воду, або починаємо гріти їжу.

Нагадуємо, що купувати товар необхідно у магазинах. Там він пройшов сертифікацію та перевірку. Готувати на пристроях потрібно з дотриманням правил пожежної безпеки, про всяк випадок під рукою потрібно тримати вогнегасник. Ніколи не залишайте дітей одних у кімнаті з працюючим пальником, портативною газовою плитою та свічками.

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