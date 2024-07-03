Як отримати лікарняні виплати під час відпустки у 2024 році: що для цього потрібно

Якщо мешканець Дніпра занедужає чи отримає травму – він може розраховувати на виплати від держави. Щоправда, платитимуть не всім, а лише тим, хто працює офіційно і його роботодавець робить відрахування до Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виплачується лікарняний та що потрібно для його оформлення.

Що робити хворому

Перше, що потрібно зробити – це звернутися до лікаря, щоб він виписав листок тимчасової непрацездатності або лікарняний. Після огляду пацієнтом медпрацівник створює у Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я висновок про тимчасову втрату працездатності застрахованої особи.

Внаслідок таких дій формується листок непрацездатності. Якщо захворіла пенсіонер чи людина, яка не сплачує соціальні внески – то такий листок не формується.

Що робить роботодавець

У день, коли лікар формує листок непрацездатності, роботодавець хворого отримує інформацію в своєму кабінеті страхувальника на порталі ПФУ.

Відділ кадрів роботодавця визначає кількість днів непрацездатності, що підлягають сплаті. Після закриття лікарняного роботодавець має виплатити гроші працівникові не пізніше ніж через тиждень.

За перші 5 днів лікарняного платить роботодавець, якщо період непрацездатності триває більше, то з 6-го дня її повністю фінансує Пенсійний фонд України.

Паралельно ПФУ опрацьовує заяву-розрахунок за листком непрацездатності та приймає рішення про фінансування страхової виплати і не пізніше ніж через 3 дні виплачує кошти роботодавцю. Після цього бухгалтерія підприємства нараховує допомогу.

Скільки заплатять

Якщо страховий стаж співробітника більше 8 років – за час лікарняного він отримуватиме 100% його середньої зарплати, якщо стаж не більше 3-х років – то відсоток оплати лікарняного становитиме 50% від його середньої зарплати, від 3 до 5 років страхового стажу оцінюється у 60% для тих, хто напрацював 5-8 років страхового стажу – лікарняний складе до 70% його середньої зарплати.

Якщо захворів під час відпустки

Якщо працівник захворів під час щорічної відпустки – основної чи додаткової, то йому все одно необхідно піти до лікаря та відкрити листок непрацездатності – у такому разі лікарняні нараховуються за загальними правилами та виплачуються у повному обсязі.

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