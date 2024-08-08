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  • Як недобудований особняк перетворився на «таможку»: незвичайна історія будівлі університету у Дніпрі

Як недобудований особняк перетворився на «таможку»: незвичайна історія будівлі університету у Дніпрі

Сьогодні 17:49
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Багато корпусів вишів Дніпра зводилися на пустирях. Яскравий приклад – студмістечко ДНУ, інші були збудовані на місці різних будівель, наприклад, корпуси та гуртожитки колишнього ДІІТу були зведені на місці міських дач. А деякі навчальні заклади було збудовано на місці садиб. Зокрема, Університет митної справи та фінансів у Дніпрі був зведений на місці садиби Лабінських на Нововодворянській вулиці.

Новости Днепра про Як недобудований особняк перетворився на «таможку»: незвичайна історія будівлі університету у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізнались про історію садиби.

Порфирій Лабінський викупив ділянку на Нововодворянській вулиці у 1860-х роках і збудував на її кутовій частині двоповерховий особняк. Але на те, щоб повністю реалізувати задум архітектора та довести будівництво  до кінця у Лабинського просто не вистачило грошей – оздоблення фасадів так до кінця і не було виконано.

Після його смерті будинок продали купцю Тавровському, а той у свою чергу здав його в оренду Міській Думі. У будівлі 1883 року розмістилася Міська жіноча гімназія. Будівлю було реконструйовано за проектом головного міського архітектора на той час – Дмитра Скоробогатова.

Гімназія запрацювала у 1891 році. За кілька років будинок було розширено. У ньому було 8 класів, кімната для рекреації, учительська, їдальня, бібліотека, спортзал, гардероб. 1908 року будинок зайняло Губернське Правління.

Новости Днепра про Як недобудований особняк перетворився на «таможку»: незвичайна історія будівлі університету у Дніпрі

До Другої світової війни будівля не зазнала жодних серйозних змін. На території двору за цей час було споруджено додатково кілька будівель. У 1920-х роках тут знаходився архів та бібліотека. 1943 року будівля згоріла.

У 1946 році було вирішено на його місці збудувати навчальний корпус Гірничого технікуму.

Новости Днепра про Як недобудований особняк перетворився на «таможку»: незвичайна історія будівлі університету у Дніпрі

Пізніше у ньому відкрився Університет митної справи та фінансів.

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Новости Днепра про Як недобудований особняк перетворився на «таможку»: незвичайна історія будівлі університету у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Як недобудований особняк перетворився на «таможку»: незвичайна історія будівлі університету у ДніпріРусский

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