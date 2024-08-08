Як недобудований особняк перетворився на «таможку»: незвичайна історія будівлі університету у Дніпрі

Багато корпусів вишів Дніпра зводилися на пустирях. Яскравий приклад – студмістечко ДНУ, інші були збудовані на місці різних будівель, наприклад, корпуси та гуртожитки колишнього ДІІТу були зведені на місці міських дач. А деякі навчальні заклади було збудовано на місці садиб. Зокрема, Університет митної справи та фінансів у Дніпрі був зведений на місці садиби Лабінських на Нововодворянській вулиці.

Журналісти dnepr.info дізнались про історію садиби.

Порфирій Лабінський викупив ділянку на Нововодворянській вулиці у 1860-х роках і збудував на її кутовій частині двоповерховий особняк. Але на те, щоб повністю реалізувати задум архітектора та довести будівництво до кінця у Лабинського просто не вистачило грошей – оздоблення фасадів так до кінця і не було виконано.

Після його смерті будинок продали купцю Тавровському, а той у свою чергу здав його в оренду Міській Думі. У будівлі 1883 року розмістилася Міська жіноча гімназія. Будівлю було реконструйовано за проектом головного міського архітектора на той час – Дмитра Скоробогатова.

Гімназія запрацювала у 1891 році. За кілька років будинок було розширено. У ньому було 8 класів, кімната для рекреації, учительська, їдальня, бібліотека, спортзал, гардероб. 1908 року будинок зайняло Губернське Правління.

До Другої світової війни будівля не зазнала жодних серйозних змін. На території двору за цей час було споруджено додатково кілька будівель. У 1920-х роках тут знаходився архів та бібліотека. 1943 року будівля згоріла.

У 1946 році було вирішено на його місці збудувати навчальний корпус Гірничого технікуму.

Пізніше у ньому відкрився Університет митної справи та фінансів.

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