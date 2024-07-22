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Як на Дніпропетровщині викликати поліцію у разі відсутності зв’язку

Сьогодні 13:12
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Мешканці Дніпропетровщини можуть звернутися до поліції у разі відсутності зв’язку.

Новости Днепра про Як на Дніпропетровщині викликати поліцію у разі відсутності зв’язку

Поліцію можна викликати цілодобово за допомогою застосунку «Telegram», якщо не працює спецлінія “102”.

Про це повідомили в Телеграм-каналі поліції Дніпропетровської області.

Так, громадяни можуть звернутися до правоохоронців або надіслати електронні повідомлення про правопорушення або події за вказаними номерами:

Мобільний оператор «Водафон»:

  • 050 471 62 54;
  • 050 471 62 53;
  • 050 471 62 52;
  • 050 471 62 61.

Мобільний оператор «Київстар»:

  • 067 854 74 36;
  • 067 854 74 32;
  • 067 854 74 38.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі двічі за добу шукали вибухівку в будівлі СБУ та торговельних центрах.

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