Як на Дніпропетровщині викликати поліцію у разі відсутності зв’язку

Мешканці Дніпропетровщини можуть звернутися до поліції у разі відсутності зв’язку.

Поліцію можна викликати цілодобово за допомогою застосунку «Telegram», якщо не працює спецлінія “102”.

Про це повідомили в Телеграм-каналі поліції Дніпропетровської області.

Так, громадяни можуть звернутися до правоохоронців або надіслати електронні повідомлення про правопорушення або події за вказаними номерами:

Мобільний оператор «Водафон»:

050 471 62 54;

050 471 62 53;

050 471 62 52;

050 471 62 61.

Мобільний оператор «Київстар»:

067 854 74 36;

067 854 74 32;

067 854 74 38.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі двічі за добу шукали вибухівку в будівлі СБУ та торговельних центрах.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: