Як на Дніпропетровщині викликати поліцію у разі відсутності зв’язку

Поліцію можна викликати цілодобово за допомогою застосунку «Telegram», якщо не працює спецлінія “102”.
Про це повідомили в Телеграм-каналі поліції Дніпропетровської області.
Так, громадяни можуть звернутися до правоохоронців або надіслати електронні повідомлення про правопорушення або події за вказаними номерами:
Мобільний оператор «Водафон»:
Мобільний оператор «Київстар»:
Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі двічі за добу шукали вибухівку в будівлі СБУ та торговельних центрах.
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