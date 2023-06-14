Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як минула середа на Дніпропетровщині: офіційний коментар

Сьогодні 22:00
просмотров

Минає 476-й день запеклого протистояння українців російської військової агресії.

Новости Днепра про Як минула середа на Дніпропетровщині: офіційний коментар

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, як пройшов сьогоднішній день у регіоні.

За його словами, середа в області минула спокійно.

“Сьогодні в області не зафіксовано ворожих обстрілів. В громадах Дніпропетровщини було тихо. Станом на цю хвилину ситуація контрольована”, – написав Лукашук.

Все буде Україна!

Читайте також:

Новости Днепра про Як минула середа на Дніпропетровщині: офіційний коментарУкраїнська Новости Днепра про Як минула середа на Дніпропетровщині: офіційний коментарРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Народилися в сорочці: рятувальники надали допомогу постраждалим у ДТП на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Народилися в сорочці: рятувальники надали допомогу постраждалим у ДТП на Дніпропетровщині

    14-го червня об 11:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення,…

    Офіційно: Маляр розповіла про важливість інформаційної тиші
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Офіційно: Маляр розповіла про важливість інформаційної тиші

    Дотримання інформаційної тиші важливо для роботи ЗСУ. Розголошення пересувань військових…

    Забезпечення водою та світлом: ситуація у Дніпрі на вечір 14 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Забезпечення водою та світлом: ситуація у Дніпрі на вечір 14 червня

    Знеструмлення чи аварії на підвищувальних  та насосно-фільтрувальних станціях відсутні.

    Авіаційні удари та обстріли: що відбувається на фронті сьогодні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Авіаційні удари та обстріли: що відбувається на фронті сьогодні

    Російські війська сконцентрувались на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках…

    Наверх