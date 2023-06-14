Як минула середа на Дніпропетровщині: офіційний коментар

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, як пройшов сьогоднішній день у регіоні.
За його словами, середа в області минула спокійно.
“Сьогодні в області не зафіксовано ворожих обстрілів. В громадах Дніпропетровщини було тихо. Станом на цю хвилину ситуація контрольована”, – написав Лукашук.
Все буде Україна!
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