Як минула ніч на Дніпропетровщині: офіційна інформація

За його словами, ніч в Дніпропетровській області була спокійною та тихою. Вибухи не лунали в жодній громаді регіону.
“На Дніпропетровщині ніч пройшла без ворожих атак.
Усім тихого дня.
Все буде Україна!” – написав Сергій Лисак.
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