Як минула ніч на Дніпропетровщині: офіційна інформація

Голова ДніпроОВА, як і щоранку, надав зведення про ситуацію в регіоні.

За його словами, ніч в Дніпропетровській області була спокійною та тихою. Вибухи не лунали в жодній громаді регіону.

“На Дніпропетровщині ніч пройшла без ворожих атак. Усім тихого дня. Все буде Україна!” – написав Сергій Лисак.

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