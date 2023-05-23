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Як минула ніч на Дніпропетровщині: офіційна інформація

Сьогодні 09:00
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Голова ДніпроОВА, як і щоранку, надав зведення про ситуацію в регіоні.

Новости Днепра про Як минула ніч на Дніпропетровщині: офіційна інформація

За його словами, ніч в Дніпропетровській області була спокійною та тихою. Вибухи не лунали в жодній громаді регіону.

“На Дніпропетровщині ніч пройшла без ворожих атак. 

Усім тихого дня. 

Все буде Україна!” – написав Сергій Лисак.

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Новости Днепра про Як минула ніч на Дніпропетровщині: офіційна інформаціяУкраїнська Новости Днепра про Як минула ніч на Дніпропетровщині: офіційна інформаціяРусский

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