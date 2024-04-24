Як мешканцю Дніпра самостійно порахувати розмір пенсії у 2024 році: інструкція

Щоб дізнатися про свій майбутній розмір пенсії, не обов'язково звертатися до Пенсійного фонду. Порахувати суму можна самостійно. Вона залежить від страхового стажу конкретної людини, рівня її зарплати та від суми середньої зарплати в країні. Вираховують пенсію за спеціальною формулою.

Журналісти dnepr.info дізнались, як правильно порахувати пенсію за формулою від ПФУ.

Що за формула

Як основні «компоненти» у формулі розрахунку пенсії береться співвідношення середньої зарплати помножене на коефіцієнт зарплати та коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт зарплати

Коефіцієнт зарплати можна визначити у такий спосіб. Для початку, людині, яка бажає порахувати пенсію, потрібно дізнатися про свою середню зарплату за останні три роки перед виходом на пенсію і дізнатися, якою вона була по країні за рік виходу на пенсію.

Наприклад, якщо людина збирається вийти на пенсію у 2024 році, то їй потрібно порахувати свою зарплату з 2021 по 2023 роки та обчислити середню зарплату по країні. У цей час в Україні вона становила 13,5 тис грн. Потім необхідно середню суму зарплати поділити на середню зарплату по країні. Це буде індивідуальний коефіцієнт зарплати.

Коефіцієнт страхового стажу

Коефіцієнт страхового стажу дорівнює всім рокам стажу помноженим на 0,01. Якщо людина пропрацювала 35 років, то її коефіцієнт становитиме 0,35. Якщо необхідних років більше, наприклад, 40, при необхідних 35, коефіцієнт розраховується так: 40 необхідно поділити на 35. При цьому отримуємо цифру 1,14. Як зазначають у ПФУ, це означає, що пенсія буде на 14% вищою від мінімально встановленого рівня.

Сума пенсії

Після того, як довідалися необхідні коефіцієнти, необхідно середню зарплату по країні помножити на коефіцієнт зарплати та страхового стажу. Це буде пенсійна виплата.

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