Як мешканцю Дніпра отримати ліки за е-рецептом без телефону: інструкція 2024

Вже кілька років в Україні діє система видачі е-рецептів, згідно якої пацієнту не потрібен паперовий рецепт при відвідуванні аптеки. На телефон йому приходить смс-повідомлення з кодом, де зашифровано діючу речовину препарату. Він називає код провізору і той пропонує різні препарати з такою речовиною, а хворий сам може вибрати цінову категорію ліків.

Що робити у випадку, якщо у пацієнта немає мобільного телефону, – дізналися журналісти dnepr.info.

Хто може виписати рецепт

Електронний рецепт чи е-рецепт – це медичний документ, який формується в електронній системі охорони здоров’я на підставі запису лікаря. Там є лише код, завдяки чому пацієнтові чи провізору в аптеці не потрібно розбирати почерк лікаря. Виписати такий рецепт може сімейний лікар чи вузькопрофільний фахівець, у якого спостерігається хворий. Також виписати перший рецепт на ліки може і черговий лікар на основі історії хвороби та скарг пацієнта.

Рецепт “діє” у будь-якій аптеці у будь-якому населеному пункті України.

Інформація в е-рецепті

Е-рецепт виписують на всі препарати, що відпускаються за рецептом, у тому числі й на ті, на які поширюється програма «Доступні ліки». У рецепті лікар не вказує назву чи торгову марку препарату, а лише непатентовану назву діючої речовини.

Якщо немає телефону

Якщо хворий не має телефону, лікар може направити рецепт на номер родичів пацієнта. Якщо й такої можливості немає, він може надрукувати спеціальну інформаційну пам’ятку. Там також буде вказано номер та код препарату. Але в такому разі коли рецепт стане не дійсним, за новим пацієнту потрібно буде йти до лікаря особисто.

Як отримати е-рецепт

Для отримання електронного рецепту вперше хворому необхідно відвідати лікаря. Згодом лікар може оновлювати рецепт дистанційно, по запиту хворого та без його особистих відвідин, якщо мова йде про лікування хронічних хвороб.

Хто може купити за е-рецептом ліки

Погасити е-рецепт в аптеці може не лише сам хворий, а й його рідні. Для цього їм досить просто знати номер діючої речовини препарату.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: