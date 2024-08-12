Як мешканцю Дніпра безкоштовно перевірити зір у офтальмолога: інструкція 2024

Мешканці Дніпра та України можуть скористатися послугами офтальмолога безкоштовно. Відвідати можно як тих лікарів, які працюють у полікліннику, так тих, хто працює у діагностичному центрі.

Головна умова – у пацієнта має бути підписана декларацію із сімейним лікарем, а обраний ним офтальмолог – працювати у структурі, яка уклала договір з НСЗУ на надання послуг з пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Журналісти dnepr.info дізнались, що потрібно зробити, щоб безкоштовно отримати послуги офтальмолога.

Куди потрібно йти

Перше, що необхідно – піти на консультацію до сімейного лікаря та пояснити чому необхідна консультація чи послуги офтальмолога і отримати е-направлення.

Де обрати лікаря

Друге – зайти на сайт НСЗУ та у розділі «Електронна карта місць надання послуг медичної допомоги» обрати необхідну адресу медичного закладу (пацієнт може вибрати медустанову будь-якої форми власності: комунальну, приватну, лікар-ФОП) і дізнатися, чи є там офтальмолог.

Після цього в самій медустанові необхідно дізнатися про час прийому лікаря-офтальмолога і при необхідності записатися на прийом.

Як довго діє направлення

Направлення до офтальмолога від сімейного лікаря діє рік. Воно не «прив’язане» до якогось певного регіону. Наприклад, маючи при собі направлення видане у Дніпрі лікаря можна відвідати у Києві, Львові, Вінниці та будь-якому іншому місті України.

При травмі ока до лікарні необхідно звертатись одразу ж, без направлення від лікаря.

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