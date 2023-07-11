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Як мешканцям Дніпра розрахувати субсидію на опалювальний сезон 2023/2024 (ІНСТРУКЦІЯ)

Сьогодні 14:40
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Субсидія нараховується мешканцям Дніпра та України, якщо оплата комунальних платежів перевищує 15% доходу домогосподарства. А ось яка сума допомоги – питання індивідуальне і нараховується кожному, хто звернувся окремо. Відсоток платежу визначається розміром середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на особу.
Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра розрахувати субсидію на опалювальний сезон 2023/2024 (ІНСТРУКЦІЯ)

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Журналісти dnepr.info дізналися, як визначити обов’язковий розмір платежу та за якою формулою він розраховується.

Як розрахувати субсидію 2023

Формула розрахунку встановлена Урядом. Відповідно до неї, що менший дохід – то менший відсоток обов’язкового платежу споживача комунальних послуг.

Щоб визначити цей обов’язковий платіж, потрібно обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за останні півроку. Потім його потрібно розділити на кількість тих, хто проживає у будинку чи квартирі – це потрібно для визначення середньомісячного доходу на одну особу. Потім отриману суму ділять  на розмір прожиткового мінімуму. Наприклад, на 1 січня цього року він складав 2589 грн. Отриманий результат розділити на 2 (це базовий коефіцієнт призначення субсидії), а потім помножити на 15% (це обов’язковий відсоток платежу за комунальні послуги)

Для того, щоб оформити субсидію наступного опалювального сезону – заяву потрібно подавати у вересні цього року. Цього року на субсидію в Україні передбачено 24,4 млрд. грн. За попередньою оцінкою Пенсійного фонду України, 1,7 млн сімей зможуть отримати допомогу на оплату комунальних послуг, а середній розмір її становитиме майже 1,190 грн.

Як отримати субсидію в опалювальному сезоні 2023

Подати заяву на призначення субсидії можна на порталі «Дія» або на сайті ПФУ, а також офлайн – у відділеннях Пенсійного фонду або Центрі надання адмінпослуг. Для заповнення заявки достатньо буде вказати лише інформацію про членів домогосподарства, адресу проживання та рахунок у банку, на який приходитиме виплата. Протягом 10 днів ПФУ проводитиме перевірку заявника на відповідність вимог, передбачених для призначення субсидії.

 

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Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра розрахувати субсидію на опалювальний сезон 2023/2024 (ІНСТРУКЦІЯ)Українська Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра розрахувати субсидію на опалювальний сезон 2023/2024 (ІНСТРУКЦІЯ)Русский

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