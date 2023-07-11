Як мешканцям Дніпра розрахувати субсидію на опалювальний сезон 2023/2024 (ІНСТРУКЦІЯ)

Журналісти dnepr.info дізналися, як визначити обов’язковий розмір платежу та за якою формулою він розраховується.
Формула розрахунку встановлена Урядом. Відповідно до неї, що менший дохід – то менший відсоток обов’язкового платежу споживача комунальних послуг.
Щоб визначити цей обов’язковий платіж, потрібно обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за останні півроку. Потім його потрібно розділити на кількість тих, хто проживає у будинку чи квартирі – це потрібно для визначення середньомісячного доходу на одну особу. Потім отриману суму ділять на розмір прожиткового мінімуму. Наприклад, на 1 січня цього року він складав 2589 грн. Отриманий результат розділити на 2 (це базовий коефіцієнт призначення субсидії), а потім помножити на 15% (це обов’язковий відсоток платежу за комунальні послуги)
Для того, щоб оформити субсидію наступного опалювального сезону – заяву потрібно подавати у вересні цього року. Цього року на субсидію в Україні передбачено 24,4 млрд. грн. За попередньою оцінкою Пенсійного фонду України, 1,7 млн сімей зможуть отримати допомогу на оплату комунальних послуг, а середній розмір її становитиме майже 1,190 грн.
Подати заяву на призначення субсидії можна на порталі «Дія» або на сайті ПФУ, а також офлайн – у відділеннях Пенсійного фонду або Центрі надання адмінпослуг. Для заповнення заявки достатньо буде вказати лише інформацію про членів домогосподарства, адресу проживання та рахунок у банку, на який приходитиме виплата. Протягом 10 днів ПФУ проводитиме перевірку заявника на відповідність вимог, передбачених для призначення субсидії.
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