Як мешканцям Дніпра розрахувати субсидію на опалювальний сезон 2023/2024 (ІНСТРУКЦІЯ)

Субсидія нараховується мешканцям Дніпра та України, якщо оплата комунальних платежів перевищує 15% доходу домогосподарства. А ось яка сума допомоги – питання індивідуальне і нараховується кожному, хто звернувся окремо. Відсоток платежу визначається розміром середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на особу.

Журналісти dnepr.info дізналися, як визначити обов’язковий розмір платежу та за якою формулою він розраховується.

Як розрахувати субсидію 2023

Формула розрахунку встановлена Урядом. Відповідно до неї, що менший дохід – то менший відсоток обов’язкового платежу споживача комунальних послуг.

Щоб визначити цей обов’язковий платіж, потрібно обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за останні півроку. Потім його потрібно розділити на кількість тих, хто проживає у будинку чи квартирі – це потрібно для визначення середньомісячного доходу на одну особу. Потім отриману суму ділять на розмір прожиткового мінімуму. Наприклад, на 1 січня цього року він складав 2589 грн. Отриманий результат розділити на 2 (це базовий коефіцієнт призначення субсидії), а потім помножити на 15% (це обов’язковий відсоток платежу за комунальні послуги)

Для того, щоб оформити субсидію наступного опалювального сезону – заяву потрібно подавати у вересні цього року. Цього року на субсидію в Україні передбачено 24,4 млрд. грн. За попередньою оцінкою Пенсійного фонду України, 1,7 млн сімей зможуть отримати допомогу на оплату комунальних послуг, а середній розмір її становитиме майже 1,190 грн.

Як отримати субсидію в опалювальному сезоні 2023

Подати заяву на призначення субсидії можна на порталі «Дія» або на сайті ПФУ, а також офлайн – у відділеннях Пенсійного фонду або Центрі надання адмінпослуг. Для заповнення заявки достатньо буде вказати лише інформацію про членів домогосподарства, адресу проживання та рахунок у банку, на який приходитиме виплата. Протягом 10 днів ПФУ проводитиме перевірку заявника на відповідність вимог, передбачених для призначення субсидії.

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