Як мешканцям Дніпра оформити пенсію з інвалідності: інструкція

Мешканці Дніпра, які втратили здоров'я травмувавшись на робочому місці, мають право на отримання пенсії з інвалідності. Її виплачують незалежно від того, коли було отримано травму, що призвела до повної або часткової втрати працездатності. Але для такого виду виплати важливо мати бодай мінімальний страховий стаж. Розмір пенсії залежить від ступеня каліцтва та призначеної групи інвалідності.

Журналісти dnepr.info розбиралися, який розмір пенсії буде мінімальним та які документи потрібні для її оформлення.

Головна умова

Для отримання пенсії з інвалідності необхідно мати офіційний стаж роботи від 1 до 14 років. Якщо це І група, то, як зазначають у Пенсійному фонді України, необхідний мінімальний стаж становить від року до 10 років. Для отримання виплат за інвалідністю ІІ та ІІІ групи потрібен стаж від 1 до 14 років.

Але при цьому кількість років необхідно стажу визначається з віком потерпілого. Наприклад, якщо потерпілому від 26 до 28 років – йому необхідно лише 2 роки стажу, якщо від 32 до 34 – 4 роки, особам віком від 41 до 43 років потрібно мати 7 років стажу, і для тих, кому виповнилося від 54 до 59 – 10 років стажу.

Виплати по інвалідності безпосередньо залежать від пенсіза віком в Україні та корелюються у такому співвідношенні. Для осіб з І групою – це 100% пенсії за віком, для ІІ групи виплачується 90% виплат за віком та для ІІІ групи – 50%.

Для отримання виплат не важливим є вік постраждалої особи.

Які документи необхідні

Для оформлення пенсії за інвалідністю необхідно написати заяву на її отримання, а до неї при собі слід мати трудову книжку, ідентифікаційний номер, паспорт, кілька кольорових фото, висновок МСЕК із зазначенням групи інвалідності та причини, через яку вона настала. Документи можна принести особисто до відділення ПФУ, а можна прикріпити копії в особистому кабінеті на порталі відомства.

Важлива деталь, пенсія по інвалідності призначається з дня одержання каліцтва, але лише за умови, що заява на її оформлення була подана протягом 3-х місяців після одержання травми.

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