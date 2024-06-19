Як горобець: у Дніпрі помітили рідкісного птаха-хижака (ФОТО)

На території Дніпра помітили сорокопуда тернового. Цей птах споріднений з горобцями, але є справжнім хижаком, який полюбляє харчуватися не тільки комахами, а й мишами та жабами. Пернатого зазнімкував Юрій Мухін, який поділився фотографіями у Facebook-спільноті “Птахи України”.
ЖУЛЬКА. Це – СОРОКОПУД ТЕРНОВИЙ. Поменшало їх у відомих мені локаціях (як і всіх птахів). Але ця пара (самичка поки чекає публікаціі) не підвела. Знайшов саме там, де і в минулі роки гніздились, – розповів Юрій.
Знавці птахів у коментарях зазначили, що це маленькі, але дуже нахабні птахи.
У нас були раз виводили пташенят під дахом, то нападали на котів і на собаку, верещали і клювали, вони і ходити поруч боялися, – розповідають у коментарях.
Сорокопуд досить рідкісний птах, який перебуває під охороною Бернської конвенції та Директиви ЄС про захист диких птахів.
Читайте також:
Автор:
Вперше за останній час у Кривому Розі четверо людей захворіли…
Надувні матраци обійшлися чоловікам в 4,5 тисяч доларів.
На Дніпропетровщині повідомили про підозру горе-мінеру.
У мережі поширили унікальне фото.