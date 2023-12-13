Як довго мешканці Дніпра та області будуть отримувати гучні сповіщення від ОВА

В ОВА пояснили навіщо почали присилати гучні сповіщення мешканцям Дніпра та області.

13 грудня мешканці Дніпра та області чотири рази здригнулися від гучного звуку на своїх телефонах. Це були сповіщення від обласної адміністрації про початок повітряної тривоги та відбій.

Як пізніше пояснив очільник ОВА Сергій Лисак, екстрені повідомлення від ДСНС відсьогодні отримують мешканці регіону. Це необхідно, бо через хакерську атаку на «Київстар» не у всіх громадах області є можливість увімкнути сирену.

Ми не можемо нехтувати безпекою людей. Тож прийняли рішення про дублюючі оповіщення. – повідомив очільник ДніпроОВА Лисак.

Найімовірніше, повідомлення будуть дублювати на телефони мешканців області поки остаточно не налагодять вуличну систему сповіщення. Також на вулицях можуть їздити патрульні та сповіщати про тривогу через гучномовці, про це раніше попереджали правоохоронці.

Як вимкнути сповіщення?

Ми НЕ рекомендуємо вимикати сповіщення, але якщо вони вам сильно надокучають, тоді їх можна відключити.

Власникам андроїдів необхідно зайти у Налаштування, потім обрати пункт Безпека та екстрені ситуації і там вимкнути Бездротові екстрені сповіщення. Тоді ви перестанете чути цей пекельний звук.

Власникам айфонів треба зайти в Налаштування, обрати розділ Сповіщення та вимкнути Екстрені оповістки.

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