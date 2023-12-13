Як дізнатися про штраф за порушення правил дорожнього руху: перелік додатків, сайтів та ботів

Журналісти dnepr.info зібрали в одну добірку різні програми, в яких можна перевірити та сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху.
Дізнатись про наявність штрафу можна на порталі сервісного центру МВС. Дані доступні в особистому кабінеті водія. Для реєстрації потрібно скористатися цифровим підписом або пройти ідентифікацію через BankID.
Дізнатися про штрафи можна на сайті Сервісу перевірки адміністративних правопорушень. Для отримання інформації потрібно вказати номер авто та реквізити одного з документів його власника. Це може бути серія та номер паспорта або посвідчення водія, а також ІПН.
Для перевірки штрафів існує додаток «Штрафи ПДР» – це офіційний додаток від МВС України. Для перевірки інформації необхідно ввести у спеціальні віконця номер авто. Також у застосунку є можливість встановити оповіщення – він одразу повідомлятиме власника телефону про отриманий штраф. Програма є як для власників iOS так і для Android. У додатку не можна сплатити штраф, але можна побачити відео та фото, що підтверджують порушення.
«Приват24» дозволяє не лише дізнатися про штраф, а й одразу сплатити за нього. Жодних додаткових реквізитів, номерів авто чи серій паспорта вводити не потрібно.
Monobank також може повідомляти про штрафи, тут же у розділі «Інші платежі» його можна і сплатити.
Також можна дізнатися про штрафи за порушення правил дорожнього руху в «Дії». Повідомлення можуть надходити у вигляді звичайного повідомлення. У ньому ж можна і сплатити штраф – перейти до розділу «Послуги», потім у «Штрафи та порушення правил дорожнього руху» та вибрати зручний спосіб оплати.
Крім цього, дізнатися про штраф можна за допомогою телеграм-бота. Він також буде повідомляти про отримані штрафи, але оплатити їх за допомогою бота неможливо.
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