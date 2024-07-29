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  • Як чверть століття тому виглядав перший ресторан McDonalds у Дніпрі та що було в меню

Як чверть століття тому виглядав перший ресторан McDonalds у Дніпрі та що було в меню

Сьогодні 15:04
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Перші заклади McDonalds у Дніпрі з'явилися у 1997 році. Щоб спробувати гамбургер чи випити напою у ресторан вишиковувалися величезні черги. Згодом McDonalds у Дніпрі побільшало, але в них, як і раніше, є черги, оскільки ресторани дуже популярні.

Новости Днепра про Як чверть століття тому виглядав перший ресторан McDonalds у Дніпрі та що було в меню

Журналісти dnepr.info згадали, як McDonalds у Дніпрі виглядав 25 років тому.

Перший ресторан швидкого харчування McDonalds було відкрито у Дніпрі у 1997 році. Перший заклад розмістили на нинішній Старомостовій площі. Подія була настільки масштабною для міста, що перший камінь нової будівлі заклали тодішній міський голова Дніпра Микола Швець та генеральний директор McDonalds Україна Карл Фрідц.

Відразу після відкриття ресторану швидкого харчування у його меню було 19 позицій, серед яких гамбургери, чизбургери, пиріжки з вишнею, традиційне морозиво McDonalds у ріжку, напої у паперових стаканчиках із льодом.

Співробітників для McDonalds у Дніпрі найняли роботу практично за рік до відкриття ресторану. Понад півроку всі вони проходили навчання роботі з обладнанням, приготування страв та обслуговування клієнтів у Румунії, Польщі та Угорщині. Була вони й практика роботи у іноземних ресторанах.

До навчання співробітників McDonalds підійшов дуже серйозно. Вчили не лише як правильно розкладати котлету на грилі, а й як фасувати картоплю.

Перші дні після відкриття біля закладу була постійна черга – всім хотілося скуштувати незвичних страв, посидіти за пластиковими столами та подивитися на співробітників, які були одягнені у фірмову уніформу McDonalds.

Новости Днепра про Як чверть століття тому виглядав перший ресторан McDonalds у Дніпрі та що було в меню

Після цього ресторан McDonalds відкрився на житловому масиві Перемога і біля ЦУМу, 1999 року ресторан швидкого харчування відкрився на Підстанції. Зараз у місті працює 8 ресторанів McDonalds У меню – більше сотні найменувань різних страв і відвідувачі мають можливість не лише поїсти в ресторані, взяти їжу з собою на виніс, але й скупитися не заходячи до закладу – за допомогою МакДрайву.

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Новости Днепра про Як чверть століття тому виглядав перший ресторан McDonalds у Дніпрі та що було в менюУкраїнська Новости Днепра про Як чверть століття тому виглядав перший ресторан McDonalds у Дніпрі та що було в менюРусский

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