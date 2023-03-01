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Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Сьогодні 12:27
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Березень місяць – це не лише початок календарної весни, а місяць, коли під вікнами починають «співати» коти. Тож його цілком можна назвати «котячим» місяцем. До того ж ці милі пухнасті створіння одночасно є антидепресантом та зігріваючим "засобом". Тож журналісти dnepr.info вирішили пофантазувати: як би виглядали різні райони Дніпра, якби були котиками. Допомогла нам у цьому нейромережа Midjourney, яка генерує зображення за заданими параметрами.

Кіт 12 кварталу – це серйозний кіт у спортивному худі.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Будівельний у вигляді кота вийшов у нейромережі таким собі робітником у кепці.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Придніпровськ у вигляді кота вийшов вусатим спортсменом, що любить тримати руки у карманах.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Якби проспект Мазепи був би котом – це був би дуже суворий та гарний кіт.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Вулицю Робочу у вигляді кота нейромережа побачила як спортсмена з портфелем за плечима. Зовні він трохи схожий на проспект Мазепи.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Якщо на центр міста подивитися, як на кота, то це дуже діловий «мурилка» у краватці та костюмі, із щільним графіком зустрічей.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Кіт Європейської площі модно одягнений, в міру серйозний і має багато важливих справ,а  крім цього судячи з погляду не розуміє чому немає потрібної маршрутки і куди йдуть всі ці люди.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Якби Катеринославський бульвар був котом, то це був би дуже доглянутий та породистий кіт у модному дорогому пальті.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Жилмасив Перемога у вигляді кота – це дуже модний «мурлика» у стильному одязі та шапці.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

З котом-Західним жарти погані. Він дуже серйозний, дорослий і сам вирішує, хто сьогодні його годуватиме.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Кіт-Червоний Камінь дуже господарський, дбайливий (це видно за сумою з продуктами) і добродушний.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Такий же господарський і кіт-жилмасив Тополя. Тільки він дуже серйозний і здається ось-ось вимагатиме у кота-12 кварталу його спортивну кофту. І останній не зможе заперечити.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Якби проспект Калнишевського був котом, то він був би ось таким, з натяком на породу, який виділяється з натовпу інших котів своїм беретом.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Жилмасив Північний у вигляді кота у нейромережі вийшов суворим, серйозним та трохи небезпечним. Повна протилежність проспекту Калнишевського та Перемозі. Але  кіт-житловий масив Тополя чи Західний зможуть знайти з ним спільну мову.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Кіт- проспект Слобожанський любить перебуває в теплі, тому в холодну пору утеплюється всіма доступними засобами і явно хоче виглядати так само стильно, як і кіт житлового масиву Перемога.

Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

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Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)Русский

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