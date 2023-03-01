Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

Кіт 12 кварталу – це серйозний кіт у спортивному худі.
Будівельний у вигляді кота вийшов у нейромережі таким собі робітником у кепці.
Придніпровськ у вигляді кота вийшов вусатим спортсменом, що любить тримати руки у карманах.
Якби проспект Мазепи був би котом – це був би дуже суворий та гарний кіт.
Вулицю Робочу у вигляді кота нейромережа побачила як спортсмена з портфелем за плечима. Зовні він трохи схожий на проспект Мазепи.
Якщо на центр міста подивитися, як на кота, то це дуже діловий «мурилка» у краватці та костюмі, із щільним графіком зустрічей.
Кіт Європейської площі модно одягнений, в міру серйозний і має багато важливих справ,а крім цього судячи з погляду не розуміє чому немає потрібної маршрутки і куди йдуть всі ці люди.
Якби Катеринославський бульвар був котом, то це був би дуже доглянутий та породистий кіт у модному дорогому пальті.
Жилмасив Перемога у вигляді кота – це дуже модний «мурлика» у стильному одязі та шапці.
З котом-Західним жарти погані. Він дуже серйозний, дорослий і сам вирішує, хто сьогодні його годуватиме.
Кіт-Червоний Камінь дуже господарський, дбайливий (це видно за сумою з продуктами) і добродушний.
Такий же господарський і кіт-жилмасив Тополя. Тільки він дуже серйозний і здається ось-ось вимагатиме у кота-12 кварталу його спортивну кофту. І останній не зможе заперечити.
Якби проспект Калнишевського був котом, то він був би ось таким, з натяком на породу, який виділяється з натовпу інших котів своїм беретом.
Жилмасив Північний у вигляді кота у нейромережі вийшов суворим, серйозним та трохи небезпечним. Повна протилежність проспекту Калнишевського та Перемозі. Але кіт-житловий масив Тополя чи Західний зможуть знайти з ним спільну мову.
Кіт- проспект Слобожанський любить перебуває в теплі, тому в холодну пору утеплюється всіма доступними засобами і явно хоче виглядати так само стильно, як і кіт житлового масиву Перемога.
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