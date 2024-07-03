Як будуть вимикати світло у Дніпра 4 липня: графіки відключень

У Дніпрі упродовж доби вимикатимуть світло.

У четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби, повідомили в Укренерго.



З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть діяти дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде

Графік для споживачів ЦЕК:

з 00:00 до 02:00 застосовуватимуться відключення І, ІІ та V черг;

з 02:00 до 06:00 застосовуватимуться відключення IІІ, IV та VI черг;

з 06:00 до 07:00 застосовуватимуться відключення I, ІI та V черг;

з 07:00 до 09:00 застосовуватимуться відключення ІІ та V черг;

з 09:00 до 13:00 застосовуватимуться відключення ІIІ та VI черг;

з 13:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення I, ІI та V черг;

з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться відключення III, ІV та VI черг;

з 20:00 до 23:00 застосовуватимуться відключення I, ІI та V черг;

з 23:00 до 24:00 застосовуватимуться відключення І та ІІ черг.

Графік для споживачів ДТЕК:

1 група:

з 01:00+- до 07:00+-

з 10:00+- до 14:00+-

з 19:00+- до 24:00+-

2 група:

з 01:00+- до 05:00+-

з 10:00+- до 17:00+-

з 19:00+- до 23:00+-

3 група:

з 00:00+- до 02:00+-

з 04:00+- до 08:00+-

з 13:00+- до 20:00+-

з 22:00+- до 24:00+-

4 група:

з 04:00+- до 08:00+-

з 13:00+- до 17:00+-

з 22:00+- до 24:00+-

5 група:

з 00:00+- до 05:00+-

з 07:00+- до 11:00+-

з 16:00+-до 23:00+-

6 група:

з 00:00+- до 02:00+-

з 07:00+- до 11:00+-

з 16:00+-до 20:00+-

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