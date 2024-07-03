Як будуть вимикати світло у Дніпра 4 липня: графіки відключень

У четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби, повідомили в Укренерго.
З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть діяти дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде
Графік для споживачів ЦЕК:
Графік для споживачів ДТЕК:
1 група:
з 01:00+- до 07:00+-
з 10:00+- до 14:00+-
з 19:00+- до 24:00+-
2 група:
з 01:00+- до 05:00+-
з 10:00+- до 17:00+-
з 19:00+- до 23:00+-
3 група:
з 00:00+- до 02:00+-
з 04:00+- до 08:00+-
з 13:00+- до 20:00+-
з 22:00+- до 24:00+-
4 група:
з 04:00+- до 08:00+-
з 13:00+- до 17:00+-
з 22:00+- до 24:00+-
5 група:
з 00:00+- до 05:00+-
з 07:00+- до 11:00+-
з 16:00+-до 23:00+-
6 група:
з 00:00+- до 02:00+-
з 07:00+- до 11:00+-
з 16:00+-до 20:00+-
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