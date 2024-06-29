Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як будуть діяти у Дніпрі графіки погодинних відключень 30 червня

Сьогодні 19:53
просмотров

Укренерго оновило інформацію про відключення на завтра, 30 червня.

Новости Днепра про Як будуть діяти у Дніпрі графіки погодинних відключень 30 червня

Про це комунальники повідомляють у своїх соцмережах.

Завтра, 30 Червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00, – йдеться у дописі.

В Укренерго нагадають про необхідність споживати електроенергію ощадливо.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Сьогодні ми писали про те, що взимку світла може не бути по 12 годин на добу.

Читайте також:

Новости Днепра про Як будуть діяти у Дніпрі графіки погодинних відключень 30 червняУкраїнська Новости Днепра про Як будуть діяти у Дніпрі графіки погодинних відключень 30 червняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки понівеченої внаслідок російської атаки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:43
    На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки понівеченої внаслідок російської атаки

    На звʼязок вийшли двоє мешканців понівеченої багатоповерхівки у Дніпрі.

    Хлопчикам 7 та 11 років: поліція Дніпра розшукує двох безвісти зниклих дітей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:53
    Хлопчикам 7 та 11 років: поліція Дніпра розшукує двох безвісти зниклих дітей

    Поліція Дніпра розшукує 11-річного Ярослава Блажевича та 7-річного Артура Маковецького.

    СК Дніпро-1 поки що не знімається зі змагань і отримав атестат на участь у єврокубках
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:30
    СК Дніпро-1 поки що не знімається зі змагань і отримав атестат на участь у єврокубках

    СК Дніпро-1 поки що не знявся з жодного турніру у…

    У Дніпровському районі правоохоронці виявили двох наркозлочинців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:47
    У Дніпровському районі правоохоронці виявили двох наркозлочинців

    У Дніпровському районі поліція задокументувала два наркозлочини.

    Наверх