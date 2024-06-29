Як будуть діяти у Дніпрі графіки погодинних відключень 30 червня

Про це комунальники повідомляють у своїх соцмережах.
Завтра, 30 Червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00, – йдеться у дописі.
В Укренерго нагадають про необхідність споживати електроенергію ощадливо.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.
Сьогодні ми писали про те, що взимку світла може не бути по 12 годин на добу.
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