Як будуть діяти у Дніпрі графіки погодинних відключень 30 червня

Укренерго оновило інформацію про відключення на завтра, 30 червня.

Про це комунальники повідомляють у своїх соцмережах.

Завтра, 30 Червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00, – йдеться у дописі.

В Укренерго нагадають про необхідність споживати електроенергію ощадливо.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Сьогодні ми писали про те, що взимку світла може не бути по 12 годин на добу.

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