Як безпечно витягти кліща та куди його здати на аналіз у Дніпрі: інструкція

Незважаючи на дощову та не надто теплу погоду за вікном у Дніпрі вже «прокинулися» кліщі. Активність вони починають виявляти, коли температура повітря прогрівається до +12-15 градусів тепла. Тому вирушаючи на прогулянку в парк або замісто необхідно потурбуватися про те, щоб не стати жертвою членистоногих.

Журналісти dnepr.info вирішили нагадати, як захиститися від укусу кліщів і що робити, якщо це сталося.

Як захиститися від кліщів

Вирушаючи на природу потрібно взути закрите взуття і одягти речі з довгими рукавами, замість шорт віддати перевагу штанам і подбати про наявність шкарпеток. Лікарі рекомендують заправити штани в шкарпетки для більшої безпеки. Бажано, щоб весь одяг був світлого кольору – так легше буде помітити повзучого «жука».

На голові обов’язково має бути кепка або панамка – місця на тілі де є волосся кліщі полюбляють більш за все. Там вищий кровотік і вони намагаються підібратися до нього ближче.

Перед прогулянкою також слід скористатися захисним засобом-репелентом.

На природі намагайтеся пересуватися тільки протоптаними доріжками, не заходити в густі зарості трави.

Не забувайте оглядати себе та близьких кожні дві години. Укусу кліща людина не відчуває. Аналогічну процедуру потрібно провести і після повернення додому. Весь одяг, в якому або на прогулянці потрібно випрати і пропрасувати, не варто залишати його біля ліжка або вішати в шафу, оскільки з речей кліщ може почати кочувати по іншій одежі. Просте витрушування одягу не допоможе позбутись шкідника. Також потрібно перевірити всі принесені з прогулянки речі – сумки, підстилки та інше.

Як витягнути кліща

Якщо помітили кліща – не намагайтеся дістати його самостійно, користуючись народними методами. Потрібно одразу звернутися за медичною допомогою. Іти слід у травмпункт – саме там лікарі займаються «вилученням» кліщів. Травмпункти є при кожній стаціонарній лікарні.

Кліща потрібно одразу віднести на експертизу. У Дніпрі їх дослідженням займається лабораторний центр МОЗ, що знаходиться на вулиці Щербаня,6. Кліща там перевірять на бореліоз та енцефаліт. Якщо здати кліща на аналіз не вдалося – потрібно пройти обстеження – здати кров на наявність антитіл для визначення наявності інфекції в організмі. Але робляться такі випробування не відразу, а через тиждень. Зробити це можна у будь-якій лабораторії Дніпра.

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