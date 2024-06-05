Як абітурієнту з Дніпра зареєструвати електронний кабінет для вступу: інструкція 2024

Усі абітурієнти Дніпра зможуть розпочати реєструвати свої електронні кабінети для вступу до вузів з 1 липня. Прийом заяв та документів починається 19 липня та закінчиться 31 липня о 18:00.

Журналісти dnepr.info дізналися, як зареєструватись в електронному кабінеті для подання документів в навчальний заклад і що для цього потрібно.

Як зареєструватися в електронному кабінеті 2024

Для реєстрації абітурієнту необхідно перейти на портал Єдиної державної електронної бази з питань освіти. При цьому вступнику необхідно вказати адресу електронної пошти – вона стане логіном для входу в особистий кабінет, серію та номер документа про освіту (шкільного атестата). Далі слід зазначити номер, код та рік отримання сертифіката ЗНО чи НМТ. Серію та номер паспорта або номер картки платника податків (ІПН). Якщо у вступника є право на пільги – документи, що засвідчують це право.

Також потрібно завантажити кольорову фотографію абітурієнта розміром 3х4 та фотокопію додатку до свідоцтва про освіту.

При цьому файли потрібно завантажувати у форматі JPG, максимальний розмір не повинен перевищувати 1 Мб.

Вступ на бюджет та творчий конкурс

Для тих, хто вступає на творчі спеціальності та де обов’язковою умовою вишу є творчий конкурс, то проводити їх навчальні заклади мають з 3 липня до кінця робочого дня 10 липня – для вступників до бюджету. З 3 по 25 липня для тих, хто хоче вступити на контракт.

Скільки заяв можна подати

Абітурієнт може подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання до різних вишів та до 10 заяв на контракт. У кожній необхідно встановити її пріоритетність для вступника – від 1 до 5, де 1 означає найвищий рівень пріоритетності. Після подання заяви змінити її вже не вдасться.

Якщо самостійно не виходить

Якщо абітурієнт не може самостійно зареєструватися в електронному кабінеті або подати необхідні документи – йому потрібно звернутися до консультаційного центру – вони є при кожному виші, де йому допоможуть створити кабінет та подати заяву.

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