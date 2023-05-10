Як абітурієнту стати на військовий облік, якщо він перебуває за кордоном: без цього не приймуть до українського вишу

Військовообов'язковим абітурієнтам необхідно стати на облік у 17 років. Без приписного чи військового квитка вони не можуть вступити до вишу. Такі правила було запроваджено в Україні наприкінці минулого року. Навчальні заклади перед прийняттям до вузу повинні обов'язково перевірити наявність цих документів у вступника. І якщо їх немає – йому можуть відмовити у зарахуванні на навчання.

Для тих абітурієнтів, які зараз перебувають за кордоном, але планують подавати документи на вступ до українського вишу, Міністерство освіти і науки дало можливість відстрочки в отриманні приписного та постанові на військовий облік.

Так, у пояснювальному документі йдеться, що вступники, які через об’єктивні причини не можуть подати до навчальних закладів освіти військово-облікові документи, можуть зробити це до 31 березня 2024 року. Якщо цього не зробити – студента буде відраховано.

Таке «відстрочення» доступне тим, хто зараз перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях або там, де ведуться бойові дії. Надається воно студентам та абітурієнтам чоловічої статі, народженим у період з 2003 по 2006 роки за умови, якщо вони перебувають на консульському обліку.

Як студенту стати на облік

Для взяття на військовий облік призовнику при собі потрібно мати такі документи: паспорт чи свідоцтво про народження, копію диплома, свідоцтво чи довідку про освіту, довідку про склад сім’ї, характеристику з місця навчання. Якщо військовозобов’язаний вже здобуває освіту у виші – довідку про те, на якому курсі він навчається, фотографії розміром 3 на 4 – 4 штуки, медичну довідку та дані про щеплення. Все це потрібно принести до територіального центру комплектування за місцем прописки та отримати там приписне.

Студентки медичних вишів стають на облік під час навчання на 5 курсі вишу.

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