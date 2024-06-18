Як 50 років тому у Дніпрі виглядало легендарне кафе «Пінгвін»: металеві креманки та урни у вигляді морських птахів

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядало легендарне кафе та що там можна було спробувати.
Кафе знаходилося в одній із «сталинок», неподалік сучасної вулиці Січових Стрільців. Через особливості будівлі влітку в приміщенні було не спекотно.
Відвідувачам на вибір надавалася можливість сидіти за звичайними столиками або на диванчиках біля стіни.
«Шикарне було кафе. Інтер’єр красивий, стилізований під айсберг та найсмачніше морозиво», – ділиться спогадами у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Сергій Драган.
У закладі продавали морозиво різних смаків: від пломбіру до фруктового. Подавали його в креманках – пластикових та металевих, додаючи до десерту сухофрукти та горіхи, а зверху поливали сиропом. На вибір було багато різних смаків– від малинового до айвового.
«Дуже добре пам’ятаю це кафе. Біля входу біля дверей стояли урни для сміття у вигляді пінгвінів із відкритим ротом. Морозиво було по кишені та дуже смачне. Особливо пломбір із варенням із жовтої черешні», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олена Радченко.
Також тут подавали молочні коктейлі з морозивом та сиропами, різні соки, тістечка, а для тих, хто хотів чогось більш ситного – бутерброди.
Трохи пізніше вивіски в кафе модернізували і вони «заманювали» відвідувачів літерами, що світилися вечорами.
фото: В. Путій, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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Ирина
Автор:
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