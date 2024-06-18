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  • Як 50 років тому у Дніпрі виглядало легендарне кафе «Пінгвін»: металеві креманки та урни у вигляді морських птахів

Як 50 років тому у Дніпрі виглядало легендарне кафе «Пінгвін»: металеві креманки та урни у вигляді морських птахів

Сьогодні 17:55
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Кафе «Пінгвін» відкрилося у Дніпрі понад 50 років тому – на початку 1970-х років. За весь час своєї роботи воно кілька разів змінювало місце розташування. Спочатку було біля пам'ятника Слави, а пізніше – «переїхало» на центральний проспект. Кафе було улюбленим місцем ласунів – тут продавали морозиво з додаванням сиропів, молочні коктейлі, соки, тістечка.

Новости Днепра про Як 50 років тому у Дніпрі виглядало легендарне кафе «Пінгвін»: металеві креманки та урни у вигляді морських птахів

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядало легендарне кафе та що там можна було спробувати.

Кафе знаходилося в одній із «сталинок», неподалік сучасної вулиці Січових Стрільців. Через особливості будівлі влітку в приміщенні було не спекотно.

Відвідувачам на вибір надавалася можливість сидіти за звичайними столиками або на диванчиках біля стіни.

«Шикарне було кафе. Інтер’єр красивий, стилізований під айсберг та найсмачніше морозиво», – ділиться спогадами у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Сергій Драган.

У закладі продавали морозиво різних смаків: від пломбіру до фруктового. Подавали його в креманках – пластикових та металевих, додаючи до десерту сухофрукти та горіхи, а зверху поливали сиропом. На вибір було багато різних смаків– від малинового до айвового.

Новости Днепра про Як 50 років тому у Дніпрі виглядало легендарне кафе «Пінгвін»: металеві креманки та урни у вигляді морських птахів

«Дуже добре пам’ятаю це кафе. Біля входу біля дверей стояли урни для сміття у вигляді пінгвінів із відкритим ротом. Морозиво було по кишені та дуже смачне. Особливо пломбір із варенням із жовтої черешні», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олена Радченко.

 Також тут подавали молочні коктейлі з морозивом та сиропами, різні соки, тістечка, а для тих, хто хотів чогось більш ситного – бутерброди.

Трохи пізніше вивіски в кафе модернізували і вони «заманювали» відвідувачів літерами, що світилися вечорами.

фото: В. Путій, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Як 50 років тому у Дніпрі виглядало легендарне кафе «Пінгвін»: металеві креманки та урни у вигляді морських птахівУкраїнська Новости Днепра про Як 50 років тому у Дніпрі виглядало легендарне кафе «Пінгвін»: металеві креманки та урни у вигляді морських птахівРусский

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