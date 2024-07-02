Як 50 років тому у Дніпрі виглядало кафе «Орбіта»: тут морозиво видавав автомат

Понад 50 років тому у Дніпрі було не так багато різних закладів громадського харчування як нині. Вони, як і сьогодні, ділилися на кафе та ресторани. Кожне таке кафе також мало свій «профіль». Наприклад, кафе «Орбіта» вважалося кафе-мороженим, хоч і скуштувати там можна було не лише холодний десерт, а й торти, а також муси та напої.

Журналісти dnepr.info згадали історію цього закладу та як він раніше виглядав.

Кафе-морозиво «Орбіта» відкрилося у Дніпрі на початку 1970-х років на проспекті Гагаріна. Знаходилося воно у «студентському» районі міста – поряд були розташовані одразу кілька вищих навчальних закладів. Тому завсідниками кафе були переважно студенти. Приходили сюди після, а іноді й замість лекцій.

В «Орбіті» можна було з’їсти морозиво-пломбір у металевій креманці. Великого вибору смаків морозива не було: його могли посипати шоколадом, горіхами, цукатами, додати варення з ягід чи фруктів.

У продажу було і «м’яке» морозиво – вершкове та шоколадне. У кафе стояли спеціальні автомати, потрібно було тільки опустити необхідну суму в машину, як вона відразу видавала порцію морозива в ріжку. На вибір можна було зверху на морозиво додати шоколад.

«Якщо склав іспит – йдеш відзначати до «Орбіти». Якщо не здав – все одно йдеш, щоби втішитися», – згадує мешканка Дніпра Ольга Чернова.

Також у «Орбіті» можна було випити не лише молочний коктейль. Там готували напої на основі різних соків із додаванням льоду. Також у меню закладу були кава-глясе, муси різних смаків: з журавлини, вишні ожини. Подавали його із збитими вершками.

Заходили в «Орбіту» та ласуни. Хоч основний профіль кафе було морозиво, але тут продавали також тістечка та торти.

фото: група “Ностальгія по Дніпру”

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