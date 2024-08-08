Як 40 років тому у Дніпрі виглядав популярний пивбар «Минутка», який усі називали «Канаткою»

У 1980-х роках особливою популярністю у Дніпрі користувалися пивбари. У місті було кілька популярних «точок» про які досі пам'ятають багато містян.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, де знаходився, як виглядав пивбар «Минутка» та що там подавали окрім пива.

Пивний бар «Минкутка» знаходився біля терміналу канатної дороги на «материку». І хоча заклад мав свою «офіційну» назву, у народі його прозвали «Канатка» за близькість до місця розташування «повітряної» дороги.

Серед відвідувачів було багато студентів довколишніх вузів. «Канатка» була неподалік корпусів навчальних закладів. До пива в барі можна було замовити рибу, раків або сковорідку зі смаженим м’ясом.

«Коронною стравою цього бару була саме «сковорідка». Але дозволити її собі можна було лише після здобуття стипендії. Коли грошей було мало – усі замовляли в’ялену рибу, коли отримували стипендію – «сковорідку». М’ясо було дуже соковитим і мені здається, я досі пам’ятаю його смак», – згадує мешканець Дніпра Анатолій Єпіфанов.

Провести час за келихом пива можна було як у приміщенні бару – невеликому павільйоні з вітринним склом та залізним дахом, так і на відкритому майданчику в тіні дерев – там у теплу пору року стояли столи та стільці.

У 1990-х роках «Минутку»-«Канатку» перебудували. В асортименті з’явилися міцні алкогольні напої, але зникло розливне пиво. Але згодом зник і сам павільйон, який колись називався «Хвилинкою».

Фото А. Клюквін, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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