Як 40 років тому у Дніпрі виглядали річкові «маршрутки»: ходили раз на годину

У Дніпрі кілька десятиліть поспіль людей із правого на лівий берег, на острови для відпочинку, на турбази та дитячі табори і навіть до іншого міста перевозили річкові трамвайчики. Насправді кожна така «маршрутка» мала свої імена: «Ракета», «Метеор», «Схід», «Чайка», «Катран», але називали їх загальним словом «річкові трамвайчики».

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядали річкові трамвайчики у Дніпрі.

Перші річкові трамвайчики з’явилися біля набережної Дніпра на початку 1960-х років. Називалися вони «Ракети». Їхньою особливістю було те, що пасажири могли сидіти навіть на відкритому майданчику на кормі. Разом із ними річкою курсували «Метеори» і після «Восток».

«1983 року я вперше здійснила вояж на «Ракеті». Ми їхали з чоловіком із Дніпра до Верхньодніпровська. Перебували на верхній палубі просто неба! Це було так класно просто незабутньо! А зараз їду через міст, дивлюся та згадую!», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олена Радченко.

Відстань 500 км річкові «маршрутки» долали за 8-12 годин залежно від модифікації. Річкові трамвайчики розвивали швидкість у середньому до 90 км/год, анітрохи не поступаючись автобусам. Щоб вони могли «літати» з такою швидкістю по воді на трамвайчиках стояло кілька двигунів великої потужністі, що трохи поступалися літакам.

«Дуже зручний транспорт. У 1970-х роках ми просто брали квитки та їздили відпочивати до Запоріжжя. «Ракети» ходили щогодини», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Сергій Драган.

Покататися річкою можна було не тільки в інше місто, а й на острови: Шевський, Монастирський, Зелений – тут проводили вихідні та приїжджали з ночівлею з наметами.

Кількість річкових трамвайчиків на Дніпрі зменшилась у другій половині 1980-х років. Судна споживали надто багато палива, з розвитком транспортних мереж та збільшенням особистого автотранспорту курсування таких «Ракет» та «Метеорів» було економічно не вигідне, людям стало легше добиратися до місця призначення іншими видами транспорту, а ціна на квитки на річкові трамвайчики була не рентабельною. Згодом їх перестали випускати. У 1990-х років їх ще можна було рідко побачити на річці, але з початком нового тисячоліття вони зовсім перестали ходити.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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