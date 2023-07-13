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  • Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

Сьогодні 12:32
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Ще у 2015 році вулиця Південна була проїзною. По обидва боки її тіснилися старовинні двоповерхові будинки 1890-х років. Тоді ж було розпочато її реконструкцію. Тепер це пішохідна вулиця з багатоповерховими бізнес-центрами, «річкою», що світиться, дитячим майданчиком, різними закладами та зоною відпочинку з лавочками та фонтанами.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала вулиця Південна на початку 2000-х років.

Перші прибуткові будинки тут з’явилися у 1890-х роках. Перша її назва – Греківська. Заселення вулиці стало можливим тому що річка Жабокряч, що протікає по ній, була захована в підземний колектор.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

Щоб річка не турбувала мешканців міста, над нею було зведено цегляне склепіння заввишки близько трьох метрів, а по бокам тунелю зводили будинки.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

Будинків на вулиці було небагато – лише близько 10 номерів. Все це були прибуткові будинки, найшикарнішим з яких вважався будинок №2, що стоїть біля самого початку вулиці. Його власником був купець,  який займався мануфактурою. У будинку можна було орендувати квартиру з особистою їдальнею та невеликою кімнатою для прислуги. Будинок – один з небагатьої по вулиці, що не тільки вцилів, а й був відреставрований.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

Інші будинки були простіші, на їхньому фасаді не було ліпнини і квартирантам не надавалося стільки зручностей.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

У 1920-х роках усі будинки по вулиці перетворили на комунальні квартири. Їхнє призначення не змінилося і після Другої світової війни.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

До початку 2000-х вулиця була нічим не примітною серед сотень вулиць Дніпра. Старовинні будинки доживали свій віку. Їхнім ремонтом чи реконструкцією ніхто не займався. Згодом вони почали розсипатися.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

У 2010-х вулицю почали реконструювати. До 2015 року вона була ще проїзною, але тепер це пішохідна зона.

Один із старовинних будинків реконструювали. Інші – знесли і на їхньому місці з’явилися нові бізнес-центри. Ось так колись виглядав непарний бік вулиці Південної.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

Сьогодні її не впізнати.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

По парному боці також з’явилися нові будинки.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

Здається, скульптура 7-метрового Атланта була тут завжди, але з’явився він лише 2020 року. Сьогодні без нього вулицю Південну уявити важко.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

У 2021 році тут з’явився штучний струмок з підсвічуванням, який символізує ріку Жабокряч, що протікає під вулицею.

Новости Днепра про Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

старі фото: блог Артема Костюка

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