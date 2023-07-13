Як 20 років тому виглядала вулиця Південна у Дніпрі: залишки прибуткових будинків та проїжджа частина (ФОТО)

Ще у 2015 році вулиця Південна була проїзною. По обидва боки її тіснилися старовинні двоповерхові будинки 1890-х років. Тоді ж було розпочато її реконструкцію. Тепер це пішохідна вулиця з багатоповерховими бізнес-центрами, «річкою», що світиться, дитячим майданчиком, різними закладами та зоною відпочинку з лавочками та фонтанами.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала вулиця Південна на початку 2000-х років.

Перші прибуткові будинки тут з’явилися у 1890-х роках. Перша її назва – Греківська. Заселення вулиці стало можливим тому що річка Жабокряч, що протікає по ній, була захована в підземний колектор.

Щоб річка не турбувала мешканців міста, над нею було зведено цегляне склепіння заввишки близько трьох метрів, а по бокам тунелю зводили будинки.

Будинків на вулиці було небагато – лише близько 10 номерів. Все це були прибуткові будинки, найшикарнішим з яких вважався будинок №2, що стоїть біля самого початку вулиці. Його власником був купець, який займався мануфактурою. У будинку можна було орендувати квартиру з особистою їдальнею та невеликою кімнатою для прислуги. Будинок – один з небагатьої по вулиці, що не тільки вцилів, а й був відреставрований.

Інші будинки були простіші, на їхньому фасаді не було ліпнини і квартирантам не надавалося стільки зручностей.

У 1920-х роках усі будинки по вулиці перетворили на комунальні квартири. Їхнє призначення не змінилося і після Другої світової війни.

До початку 2000-х вулиця була нічим не примітною серед сотень вулиць Дніпра. Старовинні будинки доживали свій віку. Їхнім ремонтом чи реконструкцією ніхто не займався. Згодом вони почали розсипатися.

У 2010-х вулицю почали реконструювати. До 2015 року вона була ще проїзною, але тепер це пішохідна зона.

Один із старовинних будинків реконструювали. Інші – знесли і на їхньому місці з’явилися нові бізнес-центри. Ось так колись виглядав непарний бік вулиці Південної.

Сьогодні її не впізнати.

По парному боці також з’явилися нові будинки.

Здається, скульптура 7-метрового Атланта була тут завжди, але з’явився він лише 2020 року. Сьогодні без нього вулицю Південну уявити важко.

У 2021 році тут з’явився штучний струмок з підсвічуванням, який символізує ріку Жабокряч, що протікає під вулицею.

старі фото: блог Артема Костюка

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