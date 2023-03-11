Як 11 березня працюватиме електротранспорт Дніпра: де дивитися розклад

У суботу, 11 березня, електротранспорт Дніпра працюватиме у штатному режимі за розкладом вихідного дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 137 одиниць рухомого складу. Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.

Крім того, містом курсує 732 автобуси (з них 141 – великої місткості) на 90 автобусних маршрутах.

Ознайомитися з розкладом руху трамваїв, тролейбусів та маршруток можна на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» за посиланням. Також у Telegram-боті.

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