Як 11 березня працюватиме електротранспорт Дніпра: де дивитися розклад

Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 137 одиниць рухомого складу. Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.
Крім того, містом курсує 732 автобуси (з них 141 – великої місткості) на 90 автобусних маршрутах.
Ознайомитися з розкладом руху трамваїв, тролейбусів та маршруток можна на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» за посиланням. Також у Telegram-боті.
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