Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як 100 років тому виглядав сквер Героїв у Дніпрі: унікальні фото

Сьогодні 15:00
просмотров

Сквер Героїв один із найстаріших зелених куточків Дніпра. Заклали його майже сто років тому. До цього на його місці була Тюремна площа і вона вважалась околицею міста.

Новости Днепра про Як 100 років тому виглядав сквер Героїв у Дніпрі: унікальні фото

Журналісти dnepr.info вирішили згадати як виглядав сквер, коли ще не був міською зеленою зоною.

У козацькі часи тут проходила західна околиця слободи Половиці, згодом – тут якийсь час був пустир.

На генеральному плані Катеринослава 1817 ця місцевість визначена як міський центр, але натомість територія вже в 1826 стала Тюремною площею, а в 1840-х роках тут побудували Арештантські роти.

Новости Днепра про Як 100 років тому виглядав сквер Героїв у Дніпрі: унікальні фото

На початку 1920-х років роти та замок були підірвані, а в 1925 році тут була розбита зелена зона.

Новости Днепра про Як 100 років тому виглядав сквер Героїв у Дніпрі: унікальні фото

Перша назва скверу – «парк Борців Революції». Пізніше його перейменували на «парк Міжнародної організації борцям революції» чи «МОПР».

До Другої світової війни в парку стояли скульптури робітників і колгоспниць, а зелена зона була набагато більшою за нинішню.

Новости Днепра про Як 100 років тому виглядав сквер Героїв у Дніпрі: унікальні фото

У повоєнні роки територія зеленої зони зменшилася, і вона стала «сквером ім. Леніна». У 1970-х його капітально реконструювали – тут з’явилися нові алеї, доріжки, дитячий майданчик, а в центрі був фонтан. Все це існує тут і зараз, але планування виглядає трошки інакше.

У 2015 році сквер отримав нове ім’я – Героїв.

 фото: блог А. Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Новости Днепра про Як 100 років тому виглядав сквер Героїв у Дніпрі: унікальні фотоУкраїнська Новости Днепра про Як 100 років тому виглядав сквер Героїв у Дніпрі: унікальні фотоРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі лелека заселився до “квартири”, яку для нього збудували люди, замість знищеного гнізда
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:20
    У Дніпрі лелека заселився до “квартири”, яку для нього збудували люди, замість знищеного гнізда

    Лелека з Дніпра "заселився" у свою нову "квартиру".

    У середмісті Дніпра перекриють дорогу та тротуар: коли та де
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:03
    У середмісті Дніпра перекриють дорогу та тротуар: коли та де

    У Дніпрі анонсували перекриття доріг та вулиць.

    В Україні опалювальний сезон планують завершити достроково: як буде у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:37
    В Україні опалювальний сезон планують завершити достроково: як буде у Дніпрі

    Цього року в Україні опалювальний сезон планують завершити не в…

    У Дніпрі експосадовиця вимагала з підлеглих хабарі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:14
    У Дніпрі експосадовиця вимагала з підлеглих хабарі

    У Дніпрі викрили експосадовицю Держспоживслужби, яка брала хабарі з підлеглих.

    Наверх