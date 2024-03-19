Як 100 років тому виглядав сквер Героїв у Дніпрі: унікальні фото

Сквер Героїв один із найстаріших зелених куточків Дніпра. Заклали його майже сто років тому. До цього на його місці була Тюремна площа і вона вважалась околицею міста.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати як виглядав сквер, коли ще не був міською зеленою зоною.

У козацькі часи тут проходила західна околиця слободи Половиці, згодом – тут якийсь час був пустир.

На генеральному плані Катеринослава 1817 ця місцевість визначена як міський центр, але натомість територія вже в 1826 стала Тюремною площею, а в 1840-х роках тут побудували Арештантські роти.

На початку 1920-х років роти та замок були підірвані, а в 1925 році тут була розбита зелена зона.

Перша назва скверу – «парк Борців Революції». Пізніше його перейменували на «парк Міжнародної організації борцям революції» чи «МОПР».

До Другої світової війни в парку стояли скульптури робітників і колгоспниць, а зелена зона була набагато більшою за нинішню.

У повоєнні роки територія зеленої зони зменшилася, і вона стала «сквером ім. Леніна». У 1970-х його капітально реконструювали – тут з’явилися нові алеї, доріжки, дитячий майданчик, а в центрі був фонтан. Все це існує тут і зараз, але планування виглядає трошки інакше.

У 2015 році сквер отримав нове ім’я – Героїв.

фото: блог А. Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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