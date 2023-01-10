Як 10 січня працює громадський транспорт Дніпра

Вдень в Дніпрі працюють маршрутки та автобуси, а ввечері додадуться технічні рейси електротранспорту.

Сьогодні 10 січня на технічні рейси електротранспорту планують випустити 37 тролейбусів та 48 вагонів трамваю. Про це повідомили в департаменті транспорту.

Якщо нічого не зміниться і буде напруга на тягових підстанціях, то з 16:00 до 21:00 курсуватимуть такі маршрути:

тролейбуси: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20

трамваї: 1, 5, 9, 11, 12, 15.

Проте починаються аварійні вимкнення світла, тому ситуація може змінитися.

Наразі по місту працює 90 автобусних маршрутів, які обслуговує 785 транспортних засобів (з них 150 – автобуси великої місткості).

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