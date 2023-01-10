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Як 10 січня працює громадський транспорт Дніпра

Сьогодні 10:46
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Вдень в Дніпрі працюють маршрутки та автобуси, а ввечері додадуться технічні рейси електротранспорту.

Новости Днепра про Як 10 січня працює громадський транспорт Дніпра

Сьогодні 10 січня на технічні рейси електротранспорту планують випустити 37 тролейбусів та 48 вагонів трамваю. Про це повідомили в департаменті транспорту.

Якщо нічого не зміниться і буде напруга на тягових підстанціях, то з 16:00 до 21:00 курсуватимуть такі маршрути:

тролейбуси: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20
трамваї: 1, 5, 9, 11, 12, 15.

Проте починаються аварійні вимкнення світла, тому ситуація може змінитися.

Наразі по місту працює 90 автобусних маршрутів, які обслуговує 785 транспортних засобів (з них 150 – автобуси великої місткості).

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Новости Днепра про Як 10 січня працює громадський транспорт ДніпраУкраїнська

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