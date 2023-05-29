Яйця, морозиво, мінералка: порівняння цін у мережах АТБ, Варус та «Сільпо» у Дніпрі

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти, скільки коштують однакові продукти в магазинах різних торгових мереж Дніпра. Порівнювати ціни ми будемо в АТБ, «Сільпо» та Варусі, а як продукти візьмемо мінералку слабогазовану «Моршинська», молоко «Простоквашино» 2,5%, масло «Ферма» 73%, яйця «Квочка» та морозиво у стаканчику «Хрещатик».
Так, у АТБ та «Сільпо» ціна на мінеральну воду виявилася однаковою – 19,7 грн, а от у Варусі на неї зараз діє акційна пропозиція і півтора літри можна купити за ціною 18,7 грн.
Морозиво «Хрещатик» пломбір у стаканчику у «Сільпо» коштуватиме 26,99 грн. В АТБ на дану позицію знижка і стаканчик з пломбіром можна купити за 14,7 грн. У Варусі за це морозиво потрібно віддати 29,9 грн.
Солодковершкове масло «Ферма» у «Сільпо» коштує 45,99 грн за 180 грамів продукту. В АТБ за аналогічну позицію просять 70,4 грн. У Варусі на вершкове масло акція – купити його можна за ціною 53,9 грн. за упаковку.
За молоко «Простоквашино» жирністю 2,5% у мережі «Сільпо» просять 41,99 грн. В АТБ воно трохи дешевше – 40,9 грн за 870 грам. Аналогічна ціна у магазині «Варус».
Десяток яєць «Квочка» категорії С1 у «Сільпо» коштуватиме 54,49 грн. В АТБ десяток яєць обійдеться на кілька копійок дешевше – 54,4 грн. за десяток. У Варусі «Квочку» продають за ціною 59,9 грн. за упаковку.
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