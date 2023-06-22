Надзвичайники ліквідували займання всередині будинку

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що займання сталося всередині одноповерхового житлового будинку.
Вогнем пошкоджено домашнє майно на загальній площі 50 кв. м.
Загиблих та травмованих немає.
О 21:15 загорання локалізовано та о 21:44 ліквідовано.
До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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