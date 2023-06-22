Надзвичайники ліквідували займання всередині будинку

21-го червня о 20:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання будинку, розташованого на вулиці Барачна міста Новомосковськ.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що займання сталося всередині одноповерхового житлового будинку.

Вогнем пошкоджено домашнє майно на загальній площі 50 кв. м.

Загиблих та травмованих немає.

О 21:15 загорання локалізовано та о 21:44 ліквідовано.

До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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