Яблучний Спас 2024: нова дата, навіщо освячувати яблука та що не можна робити

Цього року мешканці Дніпра та України відзначатимуть Яблучний Спас за новим церковним календарем – 6 серпня. Усього свят Спаса три – Медовий, Яблучний та Горіховий. На кожен із них прийнято відвідувати церкву та освячувати певні продукти. Вперше Спаси почали святкувати у IV столітті.

Журналісти dnepr.info дізналися традиції та прикмети цього дня.

Звідки пішла традиція святити яблука

Новоюліанський календар у церквах України «запрацював» із минулого вересня. Його особливістю є те, що він «пересуває» церковні свята на 13 днів.

6 серпня одночасно відзначають два свята: Яблучний Спас і Преображення Господнє. Останній входить до 12 найважливіших свят для віруючих. Цього дня Ісус піднявся на гору Фавор зі своїми учнями та почав молитися. В цей момент його обличчя осяяло світло, а одяг став білим. Під час молитви Ісус дізнався, що буде розіп’ятий. Коли він спустився з гори, то наказав учням збирати яблука, щоб їх міг освятити його Батько.

Яблучний Спас ще називають «Великим Спасом», «Спасом на горі», «Другим Спасом» або «Осенинами», оскільки після цього дня починало холодати і вважалося, що приходить осінь.

Що не можна робити на Яблучний Спас

Кожне церковне свято має низку заборон для віруючих. Так, на Яблучний Спас не можна займатися рукоділлям, мити волосся, стригти нігті, ворожити, прибирати. Триває Успенський піст, тому на святковому гулянні краще відмовитися від м’ясних та молочних страв. Обід краще приготувати заздалегідь. Все, що можна робити в цей день – це збирати яблука або варити з них варення. Наші пращури помітили, що наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно. Прихлопнути муху, мошку чи жучка були поганою прикметою і обіцяли нещастя тому, хто підніме на них руку.

Також не можна на Яблучний Спас ображати один одного, злитися та сваритися. Вважається, що якщо у цей день побажати комусь зла – охочому все повернеться сторицею.

До Яблучного Спасу фрукти нового врожаю не їли. Наші пращури вважали, що це може спричинити біду тому, хто їх їсть.

Що потрібно нести до церкви

На Яблучний Спас до церкви прийнято нести яблука, але можна взяти в кошик для освітлення та інші фрукти: виноград, сливи, груші, персики. Можна також брати із собою й овочі: помідори, огірки, моркву. У кошик можна покласти хліб, мед. Від інших продуктів у кошику для освітлення краще відмовитись, як і від алкоголю.

Цього дня не можна забувати і про душі покійних родичів. Можна сходити на цвинтар, помолитися в церкві, роздати милостиню.

Що потрібно робити на Яблучний Спас

Цього дня традиційно родина має зібратися за святковим столом. Для тих, хто тримає піст, є послаблення – їм дозволено рибу і вино. Обов’язковими стравами на столі повинні бути пироги з яблуками, млинці з яблучною начинкою, варення цих фруктів. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

Прикмети Яблучного Спасу

Вважається, що освячене у цей день яблуко має силу зцілювати того, хто його з’їсть, а також може виконати бажання. За яблуками «передбачали» долю. Якщо перший фрукт попався кислий – у майбутньому чекають на труднощі. Солодкий – щастя. Яблука ніколи не можна було їсти на самоті – трапезу треба було розділити з рідними чи подати фрукти як милостиню.

Дощ у цей день обіцяв сильні дощі у листопаді. Який день буде на Яблучний Спас – така сама погода буде й на Покрову. Також за погодою на Яблучний Спас судили про те, яка буде зима. Ясна погода обіцяла сильні морози. Великий урожай яблук обіцяв таку ж кількість фруктів і наступного року. Пожовкле листя «говорило» про швидке похолодання, а велика кількість шпаків на деревах – морозний січень.

Одразу після Яблучного Спасу наші предки починали сіяти озимі. Також із цього Спасу розпочиналася заготівля фруктів на зиму. А на деревах обов’язково залишали кілька стиглих плодів – для птахів. Наші пращури вважали, що це допоможе «зазвати» врожай на наступний рік. Крім цього, для гарного майбутнього врожаю необхідно було пригощати всіх яблуками зі свого саду, подавати їх жебракам.

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