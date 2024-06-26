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«Я з поліції, ваша донька побила дитину»: шахраї-роми з Кривого Рогу ошукали українців на півмільйона гривень

Сьогодні 14:16
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У Кривому Розі шахраї ромської національності дзвонили людям під виглядом поліції та дитини і видурювали гроші.

Новости Днепра про «Я з поліції, ваша донька побила дитину»: шахраї-роми з Кривого Рогу ошукали українців на півмільйона гривень

За даними слідства, у місті протягом 2023-2024 років діяли дві злочинні групи, до складу яких входили дев’ять ромів. Вони дзвонили людям і представлялись співробітниками поліції. Під виглядом правоохоронців, шахраї казали громадянам, що їхня дитина вже затримана та буде притягнута до кримінальної відповідальності за побиття іншої малолітньої особи. В цей час слухавку брав інший злочинець, який відігравав роль «дитини» та тихо, супроводжуючи це плачем, казав «мама». Після цього так звані поліцейські пропонували закрити справу та просили скинути на банківську карту від 5 до 75 тисяч гривень.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, від шахраїв постраждали мешканці Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської та інших областей України. Зловмисники встигли ошукати людей на суму майже 560 тисяч гривень.

Під час обшуків у них вдома у Кривому Розі вилучили мобільні телефони, банківські карти, комп’ютерну техніку та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

Дев’ятьом учасникам злочинних груп повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

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Новости Днепра про «Я з поліції, ваша донька побила дитину»: шахраї-роми з Кривого Рогу ошукали українців на півмільйона гривеньУкраїнська Новости Днепра про «Я з поліції, ваша донька побила дитину»: шахраї-роми з Кривого Рогу ошукали українців на півмільйона гривеньРусский

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