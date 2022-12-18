Я не хочу вмирати, треба підняти сина: у Дніпрі врятували військового, який пережив клінічну смерть

Перші слова: я ще не хочу вмирати, треба підняти сина. Сьогодні дзвінок: дякую Мечникова, я вже вдома. Хочу вам кожному подивитись у вічі і сказати спасибі за життя. Ви врятували не тільки мене, всю мою сім’ю, яка не знала, що зі мною, та де я. Весь цей жах пройшов, шлю вам фото із сином. Герої не згорають, – розповів Сергій Риженко.