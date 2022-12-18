Я не хочу вмирати, треба підняти сина: у Дніпрі врятували військового, який пережив клінічну смерть

Історію військового розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.
Андрій – військовий, отримав тяжку травму. Чоловіка доправили до лікарні у Дніпрі. Тут медикам вдалося реанімувати воїна, який пережив клінічну смерть. У нього були опіки всієї лівої поверхні тулуба та кінцівок. Він сім днів пробув в реанімації на апараті ШВЛ, через трахеостомію та розрізане горло.
Перші слова: я ще не хочу вмирати, треба підняти сина. Сьогодні дзвінок: дякую Мечникова, я вже вдома. Хочу вам кожному подивитись у вічі і сказати спасибі за життя. Ви врятували не тільки мене, всю мою сім’ю, яка не знала, що зі мною, та де я. Весь цей жах пройшов, шлю вам фото із сином. Герої не згорають, – розповів Сергій Риженко.
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