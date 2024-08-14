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Взяла на руки та кинула на землю: у Дніпрі жінка травмувала собаку, бо та “мітила” кущі

Сьогодні 10:10
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У Дніпрі на Робочій стався скандал.

Новости Днепра про Взяла на руки та кинула на землю: у Дніпрі жінка травмувала собаку, бо та

У місцевих Telegram-каналах поширилося відео скандалу між двома жінками. Під публікацією додала опис авторка та розповіла деталі інциденту, який стався з нею вчора на вулиці Робочій у Дніпрі. 

Жінка пише, що як завжди вигулювала свого песика, як раптом до неї підійшла перехожа. Остання влаштувала конфлікт, зазначаючи, що собака нібито “не має права” справляти потреби на місцеві кущі. 

Зненацька перехожа взяла маленьку собаку на руки та жбурнула її на землю. Після цього напала на власницю тварини, схопивши її за волосся. 

На щастя, на місце наближався чоловік постраждалої з іншою собакою. Коли нападниця це помітила, почала тікати. У той момент містянка і записала відео, на якому продовжується сварка, під час якої перехожа сказала, що насправді собаку вона просто “посунула убік”, а не жбурляла.  

Новости Днепра про Взяла на руки та кинула на землю: у Дніпрі жінка травмувала собаку, бо та

Кадр з відео та розповідь авторки

У якому стані песик – невідомо. Ймовірно, ситуація обійшлася для нього переляком. 

Нагадаємо, у Дніпрі на Виконкомівській чоловік стріляв у безпритульного собаку: коментар поліції.

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Новости Днепра про Взяла на руки та кинула на землю: у Дніпрі жінка травмувала собаку, бо та Українська

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