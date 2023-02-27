Взуття за гарантією у магазинах Дніпра: коли починає діяти і скільки триває

На взуття придбане в магазині часто поширюється гарантія. Вона може бути від місяця та більше. Але не всі знають, що гарантія на взуття починає діяти не з моменту покупки, а з дня старту сезону.
«На зимове взуття гарантія починає діяти з 15 листопада по 15 березня. На взуття весняно-осіннього асортименту воно поширюється з 15 березня по 15 травня та з 15 вересня по 15 листопада. На літнє взуття гарантія при купівлі діє з 15 травня до 15 вересня», – зазначили у Держпродспоживслужбі України.
У гарантійний термін сезонних товарів не включається час іншого сезону або міжсезонний період. Тобто, якщо зимове взуття було куплено в магазині 1 червня, то гарантія на нього все одно починає діяти лише з 15 листопада. Аналогічно, якщо босоніжки або літні туфлі були куплені під час зимового розпродажу, то гарантія на них почне поширюватись лише з середини травня.
Якщо взуття було віддано в ремонт за гарантією, то термін самої гарантії збільшується на час, поки пара знаходиться в ремонті.
Стандартна кількість днів, на які поширюється гарантія на взуття, дитяче та доросле – 30. Але може бути більше чи менше – залежить від виробника.
Для того, щоб здати взуття в ремонт за гарантією, у споживача повинен бути при собі чек і документ, що підтверджує гарантію на пару.
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