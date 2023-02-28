Вживав наркотики: у Дніпрі чоловік випав з балкона на 9 поверсі

Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що близько 4.00 мешканка будинку №47 на Тополі-3 подзвонила у поліцію. Жінка повідомила, що у сусідній квартирі чути гучну сварку. На місце виїхали правоохоронці.
Прибувши, вони виявили під будинком тіло 37-річного чоловіка. Виявилося, що він випав з балкона 9-го поверху. Його дружина розповіла, що вони вживали наркотики. Після цього чоловік вийшов на балкон й переліз через перила. Жінка кричала про допомогу, але чоловік зірвався вниз.
Усі обставини встановлюються.
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Александра Лучка
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