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Вживав наркотики: у Дніпрі чоловік випав з балкона на 9 поверсі

Сьогодні 11:29
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Сьогодні вночі у Дніпрі на житловому масиві Тополя-3 чоловік випав з балкона на 9 поверсі.
Новости Днепра про Вживав наркотики: у Дніпрі чоловік випав з балкона на 9 поверсі

Фото ілюстративне.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що близько 4.00 мешканка будинку №47 на Тополі-3 подзвонила у поліцію. Жінка повідомила, що у сусідній квартирі чути гучну сварку. На місце виїхали правоохоронці.

Прибувши, вони виявили під будинком тіло 37-річного чоловіка. Виявилося, що він випав з балкона 9-го поверху. Його дружина розповіла, що вони вживали наркотики. Після цього чоловік вийшов на балкон й переліз через перила. Жінка кричала про допомогу, але чоловік зірвався вниз.

Усі обставини встановлюються.

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Новости Днепра про Вживав наркотики: у Дніпрі чоловік випав з балкона на 9 поверсіУкраїнська Новости Днепра про Вживав наркотики: у Дніпрі чоловік випав з балкона на 9 поверсіРусский

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