Визнає так звані «Л/ДНР»: НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Підставою для цього стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну, банк продовжив працювати в росії, Raiffeisen ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР».

Окрім того, що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу в рф, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. На сьогодні Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб’єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином, банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками.

Так, восени 2022 року звітність показала, що у третьому кварталі російський Райффайзен Банк оновив рекорд чистого прибутку, заробивши €790 млн. У порівнянні з попереднім роком цей показник зріс у чотири рази. На російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи. До російського бюджету 2022 року банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету рф €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр», якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста.

Зокрема, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську «народні республіки» через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини.

Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфелю. Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанію Metro Cash & Carry та французьку корпорацію Auchan.

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