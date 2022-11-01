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  • Вивчили графік охорони: у Кривому Розі затримали злочинну групу, що обкрадала стратегічне підприємство

Вивчили графік охорони: у Кривому Розі затримали злочинну групу, що обкрадала стратегічне підприємство

Сьогодні 18:04
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У Кривому Розі затримано злочинну групу, яка крала обладнання на електропідстанціях та стратегічному підприємстві.

Новости Днепра про Вивчили графік охорони: у Кривому Розі затримали злочинну групу, що обкрадала стратегічне підприємство

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

На рахунку фігурантів – десятки крадіжок, до яких вони ретельно готувалися: підбирали спеціальний інструмент, вивчали місцевість, прораховували маршрут руху, вивчали розташування постів та графік охорони, наявність прихованого відеоспостереження та шляхи відходу. Сума збитків може становити мільйони гривень.

Встановлено, що злочинна група складалася з 10 осіб – усі вони жителі Кривого Рогу. Серед них був колишній працівник підприємства, який мав технічні знання та навички для розукомплектації обладнання. Вік фігурантів – 30-40 років. Дехто з них у минулому вже мав судимість.

Під час обшуків у злочинців були вилучені речові докази, гроші, зброя та дві автівки, на яких вони перевозили викрадене обладнання.

Новости Днепра про Вивчили графік охорони: у Кривому Розі затримали злочинну групу, що обкрадала стратегічне підприємство

Новости Днепра про Вивчили графік охорони: у Кривому Розі затримали злочинну групу, що обкрадала стратегічне підприємство

Організатору та лідеру угруповання оголошено про підозру за попередньою правовою кваліфікацією – ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Процесуальні рішення щодо інших фігурантів прийматимуться після проведення слідчих дій та встановлення ролі кожного із них.

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Новости Днепра про Вивчили графік охорони: у Кривому Розі затримали злочинну групу, що обкрадала стратегічне підприємствоУкраїнська

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