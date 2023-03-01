Витягнув товариша та передав мамі, щоб поховала: військовий, якого рятували в Дніпрі, розповів про жахіття війни

На жаль, боротьба українських військових, які отримали поранення не закінчується тоді, коли їх виписують із лікарні. Про жахіття війни та її наслідки розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра.
Військові, під ногами яких рвуться міни, часто переживають відчуття постійної напруги, порушення сну, відчувають головний біль та запаморочення. Усе це наслідки воєнних дій, з якими доводиться боротися бійцям.
30-річний Віктор родом із Хмельниччини. Внаслідок вибуху отримав важке поранення – на голові розійшлися шви на кістках черепу. У стані коми його доставили до дніпровської лікарні. У реанімації вдалося стабілізувати фізичний стан, але тривога зосталася.
Зараз все нормалізувалося. Спить 8 годин, гарний апетит. Думає про жінку і про дітей, дуже хоче додому. Таких історій тисячі, і вони потребують правильного всебічного підходу та лікування, – зазначив головний лікар.
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