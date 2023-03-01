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Витягнув товариша та передав мамі, щоб поховала: військовий, якого рятували в Дніпрі, розповів про жахіття війни

Сьогодні 14:46
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У Дніпрі врятували 30-річного військового.

Новости Днепра про Витягнув товариша та передав мамі, щоб поховала: військовий, якого рятували в Дніпрі, розповів про жахіття війни

На жаль, боротьба українських військових, які отримали поранення не закінчується тоді, коли їх виписують із лікарні. Про жахіття війни та її наслідки розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра. 

Військові, під ногами яких рвуться міни, часто переживають відчуття постійної напруги, порушення сну, відчувають головний біль та запаморочення. Усе це наслідки воєнних дій, з якими доводиться боротися бійцям.

30-річний Віктор родом із Хмельниччини. Внаслідок вибуху отримав важке поранення – на голові розійшлися шви на кістках черепу. У стані коми його доставили до дніпровської лікарні. У реанімації вдалося стабілізувати фізичний стан, але тривога зосталася. 

Віктор розповідав медикам, як витяг хлопця з-під завалів та передав матері, щоб вона могла його поховати, як зупиняв кровотечу турнікетами. Бійцю постійно снився сон, що загиблий хлопчина дякував йому і просив побути трохи разом.
 
Зараз все нормалізувалося. Спить 8 годин, гарний апетит. Думає про жінку і про дітей, дуже хоче додому. Таких історій тисячі, і вони потребують правильного всебічного підходу та лікування, – зазначив головний лікар. 
 

Новости Днепра про Витягнув товариша та передав мамі, щоб поховала: військовий, якого рятували в Дніпрі, розповів про жахіття війни

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Новости Днепра про Витягнув товариша та передав мамі, щоб поховала: військовий, якого рятували в Дніпрі, розповів про жахіття війниУкраїнська

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