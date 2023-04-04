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Витягли з того світу: у Дніпрі врятували залізничника, який потрапив під обстріл у Слов’янську

Сьогодні 11:22
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Чоловік потрапив під обстріл 27 березня.

Новости Днепра про Витягли з того світу: у Дніпрі врятували залізничника, який потрапив під обстріл у Слов'янську

Про історію чоловіка розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра. 

40-річний Денис працював залізничником в Слов’янську. 27 березня він потрапив під обстріл та отримав важкі поранення.

Без свідомості його госпіталізували до реанімації в Дніпрі. Стан чоловіка був критичний. У нього була важка черепно-мозкова травма та відірвана кінцівка. Втім, попри все, лікарям вдалося витягнути Дениса з того світу.

Днями Денис прийшов до тями, але досі підключений до апарату ШВЛ. Першими кого побачив чоловік були медики та мама, яка не відходила від свого сина.

На щастя, критичний період вже позаду, тому сьогодні 4 квітня, чоловік відправиться на реабілітацію до Львова.

Новости Днепра про Витягли з того світу: у Дніпрі врятували залізничника, який потрапив під обстріл у Слов'янську

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Новости Днепра про Витягли з того світу: у Дніпрі врятували залізничника, який потрапив під обстріл у Слов'янськуУкраїнська Новости Днепра про Витягли з того світу: у Дніпрі врятували залізничника, який потрапив під обстріл у Слов'янськуРусский

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