Витягли “з того світу”: у Дніпрі врятували військового з кулею в легенях
Витягли “з того світу”: у Дніпрі врятували військового з кулею в легенях
Сьогодні 16:05
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У Дніпрі "з того світу" врятували тяжкопораненого бійця.
Дніпровські лікарі продовжують рятувати поранених військових. Історію бійця розповіли в Департаменті охорони здоров’я населення.
40-річного Михайла куля наздогнала під час одного із боїв. На місці йому надали першу медичну допомогу. Військові хірурги змогли полегшили страждання пораненого та дали йому маленький шанс дожити до лікарні. Евакуація була складною, а дорога до Дніпра довгою та болісною.
Привезли військового в одну із лікарень Дніпра. У легенях пораненого застряла куля. Хірурги взялися за складну операцію, хоча шансів на порятунок було мало. Медики розробили план, але він був ризиковим.
Коли починали операцію, у медиків хоч одразу і був план порятунку, але було й розуміння ризику: “Час не на нашій стороні, в нас його майже немає. Герою, ти маєш нам допомогти: триматися за життя щосили!” – зазначили медики.
Після декількох важких годин боротьби – ще одне життя було врятовано. Михайло виявився справжнім бійцем та буквально вибрався “з того світу”.
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