Будинок на центральному проспекті Дніпра займає три вулиці: раніше на його місці був витончений терем

Після Другої світової війни центральний проспект відбудовувався практично заново, більшість будівель було зруйновано. Так, на початку 1950-х років з'явився один із довгих будинків, який займає одразу три вулиці. Раніше на місці нього був витончений терем, що належав миловару.

Журналісти dnepr.info довідалися, як виглядав будинок до зведення на його місці одного з найдовших будинків центрального проспекту.

Підприємець Йоган Тевс кілька років жив у Катеринославі і за цей час встиг відкрити миловарний завод та збудувати будинок. Він не народився в нашому місті, а був емігрантом, приїхавши до Катеринослава на початку ХХ століття. Прожив Тевс у місті до початку Першої світової війни, а потім виїхав, залишивши будинок та завод.

Спочатку за будівлею доглядала прислуга, якою миловар продовжував платити, працював і його завод, але у 1920-х роках виробництво мила припинилося, а будинок-терем остаточно спорожнів.

Що було з будинком до початку Другої світової війни достеменно невідомо.

Під час визволення Дніпра будівля сильно постраждала. Відновлювати його не стали, а просто знесли те, що залишилося від терему миловару, а на місці будівлі збудували новий житловий будинок, що займає цілий квартал центрального проспекту.

Треба сказати, що після боїв за місто проспект Яворницького було повністю зруйновано. Вивчивши будівлі, що залишилися, архітектори кілька років працювали над планом відновлення центрального проспекту. Будівлі, які неможливо було відновити – розібрали, інші відновили чи зводили нові, створюючи єдиний архітектурний ансамбль.

Над створенням будинку на місці терема Тевса працював архітектор Дмитро Щербаков. На перетині двох вулиць він спроектував 8-ми поверхову вежу, яка є складовою довгого житлового будинку. Будинок зведений у стилі «сталінський ампір» займає одразу три вулиці, у внутрішньому дворі його розмістилося кілька майданчиків для відпочинку мешканців будинку.

Збудований будинок був у 1952 році. Основна його частина – п’ятиповерхова, але з боку вулиці Княгині Ольги він «виріс» до 8 поверхів. Після зведення будинку він став своєрідною візитною карткою архітектора.

Сьогодні купити квартиру в цьому будинку коштуватиме 2 млн грн. За ці гроші покупець отримає 2-кімнатну квартиру, загальною площею 57,7 кв м, розташовану на 2 поверсі 5-ти поверхової частини будинку.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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