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Виступали за путіна та армію рф: на Дніпропетровщині затримали 4 колаборатів

Сьогодні 07:15
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У Павлоградському районі Дніпропетровської області співробітники СБУ викрили чотирьох місцевих мешканців на антиукраїнській агітації.

Новости Днепра про Виступали за путіна та армію рф: на Дніпропетровщині затримали 4 колаборатів

Одним із фігурантів виявився колишній працівник підприємства вугільної промисловості. Він підтримував зв’язки з росіянами, які були його колишніми армійськими товаришами. Завдяки спільним бесідам він формулював антиукраїнські наративи, які розміщував у соціальних мережах. У постах він закликав до підтримки дій військових рф в Україні, а також невизнання державного суверенітету.

Ще однією фігуранткою стала пенсіонерка із родичами в РФ. Завдяки спілкуванню з ними жінка почала транслювати ненависть до влади України. Вона пропагувала ідеї «руського миру» у соціальних мережах.

Третім фігурантом став співробітник об’єкта критичної інфраструктури, який підтримував «путінський режим» та армію рф. Окрім того, активно підтримувати окупацію ворогом українських територій став працівник місцевого промислового підприємства. Співробітники СБУ заблокували ворожу агітацію та затримали підозрюваних у колабораціонізмі.

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Новости Днепра про Виступали за путіна та армію рф: на Дніпропетровщині затримали 4 колаборатівУкраїнська Новости Днепра про Виступали за путіна та армію рф: на Дніпропетровщині затримали 4 колаборатівРусский

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