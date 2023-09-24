Вистрибнув з балкону багатоповерхівки: у Дніпрі підліток скоїв самогубство

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
На місці інциденту вже працюють правоохоронці.
Додаткових даних про сім’ю загиблого та обставини загибелі підлітка поки не надають.
Відомо, що хлопець залишив передсмертну записку.
Редакція нагадує, що дуже важливо слідкувати за станом психічного здоров’я підлітків, особливо під час війни.
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