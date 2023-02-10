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Вистрелив собаці у голову: у Кам’янському розстріляли песика (ВІДЕО)

Сьогодні 20:30
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Собака, який гуляв із господаркою, облаяв перехожого.
Новости Днепра про Вистрелив собаці у голову: у Кам’янському розстріляли песика (ВІДЕО)

Агресивний чоловік дістав травматичного пістолета та вистрілив собаці у голову.

 
Тепер з’явився відеодоказ цього нелюдського вчинку.

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Новости Днепра про Вистрелив собаці у голову: у Кам’янському розстріляли песика (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Вистрелив собаці у голову: у Кам’янському розстріляли песика (ВІДЕО)Русский

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