Вистрелив чоловіку у шию: поліцейські затримали жителя Нікополя

34-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції.

25 березня близько 17:40 між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого підозрюваний вистрелив у супротивника з пістолета типу «Флобер». На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали свідків та вилучили речові докази. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

27 березня слідчі Нікопольського РУП за погодженням з Нікопольською окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення воді на строк до восьми років.

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