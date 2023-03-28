Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вистрелив чоловіку у шию: поліцейські затримали жителя Нікополя

Сьогодні 07:15
просмотров

34-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

Новости Днепра про Вистрелив чоловіку у шию: поліцейські затримали жителя Нікополя

Про це повідомляє ГУ Нацполіції.

25 березня близько 17:40 між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого підозрюваний вистрелив у супротивника з пістолета типу «Флобер». На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали свідків та вилучили речові докази. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

27 березня слідчі Нікопольського РУП за погодженням з Нікопольською окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення воді на строк до восьми років.

Новости Днепра про Вистрелив чоловіку у шию: поліцейські затримали жителя Нікополя

Читайте також:

Новости Днепра про Вистрелив чоловіку у шию: поліцейські затримали жителя НікополяУкраїнська Новости Днепра про Вистрелив чоловіку у шию: поліцейські затримали жителя НікополяРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кам’янському на ходу спалахнула машина (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    У Кам’янському на ходу спалахнула машина (ФОТО)

    У Кам'янському на проспекті Наддніпрянський легкове авто "Fiat DOBLO" загорілося…

    Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі: що обговорили
    Новини Дніпра
    Вчора 23:03
    Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі: що обговорили

    У понеділок, 27 березня, президент України Володимир Зеленський уперше провів…

    Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий

    Сьогодні, 27 березня, російські окупанти обстрілювали Нікопольський район за допомогою…

    У передмісті Дніпра декілька вулиць залишаються без води увечері 27 березня
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    У передмісті Дніпра декілька вулиць залишаються без води увечері 27 березня

    У передмісті Дніпра через аварії кілька вулиць залишилися без водопостачання…

    Наверх