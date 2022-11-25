Висів на дереві поряд з могилами: у Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік (ФОТО 18+)

У Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік. Про це повідомляють у соцмережах.

На Центральному кладовищі перехожий виявив чоловіка, який висів на дереві поряд з могилами. Подробиці невідомі. З обставинами смерті померлого розбирається поліція.

Джерело: “Дніпро Оперативний”

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