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  • Висів на дереві поряд з могилами: у Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік (ФОТО 18+)

Висів на дереві поряд з могилами: у Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік (ФОТО 18+)

Сьогодні 20:30
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У Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік. Про це повідомляють у соцмережах.

Новости Днепра про Висів на дереві поряд з могилами: у Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік (ФОТО 18+)

На Центральному кладовищі перехожий виявив чоловіка, який висів на дереві поряд з могилами. Подробиці невідомі. З обставинами смерті померлого розбирається поліція.

Джерело:  “Дніпро Оперативний”

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Новости Днепра про Висів на дереві поряд з могилами: у Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік (ФОТО 18+)Українська Новости Днепра про Висів на дереві поряд з могилами: у Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік (ФОТО 18+)Русский

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