Висів на дереві поряд з могилами: у Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік (ФОТО 18+)

На Центральному кладовищі перехожий виявив чоловіка, який висів на дереві поряд з могилами. Подробиці невідомі. З обставинами смерті померлого розбирається поліція.
Джерело: “Дніпро Оперативний”
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