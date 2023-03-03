«Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни

Мистецький проєкт «Вишиті болем» створений привернути увагу та допомогти людям, постраждалим від сексуального насильства у воєнний час.
Такі виставки відкрилися також на вокзалах Харкова, Сум, Одеси та Чернігова, повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”.
На нетравматичну й доступну всім мову орнаменту переклали та вишили на рушниках історії зі збірних образів людей, котрі пережили сексуальне насильство під час війни.
Кожна історія, вишита на рушнику – вигадана, але опирається на досвід реальних людей, які зазнали сексуального насильства від російських військових і зараз перебувають на шляху відновлення після нього.
Виставка триватиме до 15 березня.
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