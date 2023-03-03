Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • «Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни

«Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни

Сьогодні 20:30
просмотров

На залізничному вокзалі Дніпра відкрилася виставка, яка торкається теми сексуального насильства воєнного часу.

Новости Днепра про «Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни

Мистецький проєкт «Вишиті болем» створений привернути увагу та допомогти людям, постраждалим від сексуального насильства у воєнний час.

Такі виставки відкрилися також на вокзалах Харкова, Сум, Одеси та Чернігова, повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”.

На нетравматичну й доступну всім мову орнаменту переклали та вишили на рушниках історії зі збірних образів людей, котрі пережили сексуальне насильство під час війни.

Кожна історія, вишита на рушнику – вигадана, але опирається на досвід реальних людей, які зазнали сексуального насильства від російських військових і зараз перебувають на шляху відновлення після нього.

Виставка триватиме до 15 березня.

Читайте также:

Новости Днепра про «Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війниУкраїнська Новости Днепра про «Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війниРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Рік не повертали тіло: сім’я загиблого захисника з Кривого Рогу нарешті зможе поховати єдиного сина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Рік не повертали тіло: сім’я загиблого захисника з Кривого Рогу нарешті зможе поховати єдиного сина

    Батькам «азовця» з Кривого Рогу Андрія Божка, який загинув у…

    У Дніпрі відновлено подачу тепла та води: ситуація на вечір 3 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Дніпрі відновлено подачу тепла та води: ситуація на вечір 3 березня

    Ввечері, 3 березня, у будинки Дніпра відновили подачу тепла та…

    ЗСУ відбили атаки під Бахмутом, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    ЗСУ відбили атаки під Бахмутом, – Генштаб

    Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів під Бахмутом та знищили…

    Як повернути товар до інтернет-магазину у Дніпрі: хто оплачує доставку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:46
    Як повернути товар до інтернет-магазину у Дніпрі: хто оплачує доставку

    Повернення купленого в Інтернет-магазині товару практично нічим не відрізняється від…

    Наверх