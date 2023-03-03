«Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни

На залізничному вокзалі Дніпра відкрилася виставка, яка торкається теми сексуального насильства воєнного часу.

Мистецький проєкт «Вишиті болем» створений привернути увагу та допомогти людям, постраждалим від сексуального насильства у воєнний час.

Такі виставки відкрилися також на вокзалах Харкова, Сум, Одеси та Чернігова, повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”.

На нетравматичну й доступну всім мову орнаменту переклали та вишили на рушниках історії зі збірних образів людей, котрі пережили сексуальне насильство під час війни.

Кожна історія, вишита на рушнику – вигадана, але опирається на досвід реальних людей, які зазнали сексуального насильства від російських військових і зараз перебувають на шляху відновлення після нього.

Виставка триватиме до 15 березня.

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