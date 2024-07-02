Вище +39 у Дніпрі: фахівці дали поради, які допоможуть вижити під час аномальної спеки
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Сегодня 15:04
Дніпрянам дали поради, як вижити під час пекельної спеки.
Україна цього тижня найспекотніша країна Європи. Очікується, що у Дніпрі та області температура повітря може перейти позначку +39 градусів. Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ розповів, прості поради, які допоможуть не зашкодити власному здоровʼю під час аномальної спеки.
Обмежте перебування на вулиці, особливо з 11 до 17 години.
Носіть головні убори та сонцезахисні окуляри.
Одягайте світлий одяг з натуральних тканин.
Користуйтеся сонцезахисним кремом з високим ступенем захисту.
Більше пийте – 1,5-3 літри, негазовану і несолодку воду.
Вживайте їжу, що легко засвоюється – овочі та фрукти.
Уникайте перебування під прямими сонячними променями.